بيسرز وناجتس.. تحدي «عمالقة» السلة الأميركية في لندن

محمد حامد (دبي)
تتجه أنظار عشاق كرة السلة العالمية، وتحديداً جمهور الدوري الأقوى في العالم «دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة» المعروف باسم NBA إلى لندن بعد غد لمتابعة المباراة المرتقبة بين فريقي دنفر ناجتس وإنديانا بيسرز، وهي واحدة من مباريات الدوري الأميركي للمحترفين، ولكنها تقام وفقاً لتقليد ترويجي خارج الولايات المتحدة، وتحديداً في لندن، وفي كل عام تتبارى أندية مختلفة ضمن ما يعرف بالجولة العالمية للدوري الأميركي.
وعلى الرغم من سلسلة الهزائم الأربع التي تعرض لها فريق دنفر ناجيتس، فإن مدرب الفريق مايك مالون يعتقد أن رحلة الفريق إلى لندن ستكون في الوقت المثالي لنهوض الفريق، حيث تعود مباريات الدوري الأميركي للمحترفين NBA العالمية إلى لندن خلال الأيام المقبلة، وتحديداً الخميس حيث تقام المباراة المرتقبة.
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وأضاف: «لست متأكداً كم من شباب الفريق قد جاء إلى لندن سابقاً، ولكن هذه التجربة ستكون تجربة خاصة في مدينة عظيمة ودولة عظيمة على حد سواء، وذلك من أجل الحصول على فرصة إضفاء تجربة عالمية وتوسيع أفق أعضاء الفريق في ثقافة مختلفة، وأتمنى أن يحظى أعضاء الفريق بقليل من المتعة أيضاً فهم سعداء جداً بتجربة السفر إلى لندن بالإضافة إلى الضيوف المشاركين معنا في هذه الرحلة، فزوجتي كانت قد بدأت بترتيب أمتعة السفر قبل أسبوعين من الآن ولا يسعنا الانتظار أكثر لبدء هذه التجربة الجديدة والشيقة».
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أما عن مباراة الفريق ضد «سان أنتونيو سبيرز» فقد أشار مالون إلى أن فريق «دنفر ناجيتس» حقق أداءً لافتاً خلال النصف الأول من المباراة، «لكننا فقدنا السيطرة خلال نصف المباراة الثاني مع مواجهة عنيفة لفريق عالمي متميز مثل سان أنتونيو سبيرز».
كما تمنى مالون أن يشهد الفريق خلال الفترة القادمة عودة حقيقية للاعب الشهير ويلسون شيندلر والذي يعاني بعض الإصابات في الحوض، فهو لاعب متميز في الدفاع ومهاجم شديد مع تحكم مطلق بالكرة على مدى النقاط الثلاث.
في السياق ذاته، يقوم مالون بالعمل على كيفية مواجهة التهديدات التي تتمثل في انضمام النجم بول جورج إلى فريق إنديانا بيسرز في لندن، حيث قال إنه يجب على الفريق أن يقوم بالتدريب المكثف ورسم تكتيكات جديدة من أجل إيقاف هذا اللاعب، فهو من اللاعبين العظماء وبالتالي فإن الحاجة كبيرة إلى روح الفريق والعمل ككتلة واحدة متمازجة، وبهذا أكد مالون أن فريقه جاهز لمواجهة هذا التحدي.