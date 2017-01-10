بيسرز وناجتس.. تحدي «عمالقة» السلة الأميركية في لندن

محمد حامد (دبي)

تتجه أنظار عشاق كرة السلة العالمية، وتحديداً جمهور الدوري الأقوى في العالم «دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة» المعروف باسم NBA إلى لندن بعد غد لمتابعة المباراة المرتقبة بين فريقي دنفر ناجتس وإنديانا بيسرز، وهي واحدة من مباريات الدوري الأميركي للمحترفين، ولكنها تقام وفقاً لتقليد ترويجي خارج الولايات المتحدة، وتحديداً في لندن، وفي كل عام تتبارى أندية مختلفة ضمن ما يعرف بالجولة العالمية للدوري الأميركي.

وعلى الرغم من سلسلة الهزائم الأربع التي تعرض لها فريق دنفر ناجيتس، فإن مدرب الفريق مايك مالون يعتقد أن رحلة الفريق إلى لندن ستكون في الوقت المثالي لنهوض الفريق، حيث تعود مباريات الدوري الأميركي للمحترفين NBA العالمية إلى لندن خلال الأيام المقبلة، وتحديداً الخميس حيث تقام المباراة المرتقبة.

وفي تعليق له، قال مالون: «يشرفنا المشاركة في مباريات الدوري الأميركي للمحترفين NBA»، الجولة العالمية في لندن، خاصة أن قضاء بعض من الوقت بعيداً عن أجواء المنافسة في داخل الولايات المتحدة يعتبر فرصة لإعادة الترتيب وبناء الفريق بتركيبة جديدة، كما نأمل أن يتم ترجمة ذلك في الملعب خلال المباريات، خاصة أننا عبرنا خلال الفترات السابقة بمرحلة متغيرة تصاعدياً وتنازلياً خلال مواسم سابقة ولكننا فريق شاب، ولدي إيمان كبير بأن مباريات لندن ستساعدنا لفهم بعضنا بعضاً بشكل أكبر للعمل كفريق متكامل».

وأضاف: «لست متأكداً كم من شباب الفريق قد جاء إلى لندن سابقاً، ولكن هذه التجربة ستكون تجربة خاصة في مدينة عظيمة ودولة عظيمة على حد سواء، وذلك من أجل الحصول على فرصة إضفاء تجربة عالمية وتوسيع أفق أعضاء الفريق في ثقافة مختلفة، وأتمنى أن يحظى أعضاء الفريق بقليل من المتعة أيضاً فهم سعداء جداً بتجربة السفر إلى لندن بالإضافة إلى الضيوف المشاركين معنا في هذه الرحلة، فزوجتي كانت قد بدأت بترتيب أمتعة السفر قبل أسبوعين من الآن ولا يسعنا الانتظار أكثر لبدء هذه التجربة الجديدة والشيقة».

وبالانتقال إلى المرحلة السابقة، قال مالون مدافعاً عن فريقه من خلال تسليط الضوء على نقاط الضعف التي يعانيها الفريق: «خلال مواجهتنا فريق إنديانا، حقق الفريق أسلوب هجوم متميزاً في مواجهة فريق مشهور بنقاط التسجيل التي يحققها والحماس الذي يعيشه داخلياً خلال المباريات، ولكن علينا أن نعمل على تطوير الدفاع بشكل كامل، وإذا ما قمنا بتطوير هذا الجانب واللاعبين المسؤولين عن الخط الدفاعي فإننا نضمن أداء متميزاً خلال الفترة القادمة والمباريات».

أما عن مباراة الفريق ضد «سان أنتونيو سبيرز» فقد أشار مالون إلى أن فريق «دنفر ناجيتس» حقق أداءً لافتاً خلال النصف الأول من المباراة، «لكننا فقدنا السيطرة خلال نصف المباراة الثاني مع مواجهة عنيفة لفريق عالمي متميز مثل سان أنتونيو سبيرز».

كما تمنى مالون أن يشهد الفريق خلال الفترة القادمة عودة حقيقية للاعب الشهير ويلسون شيندلر والذي يعاني بعض الإصابات في الحوض، فهو لاعب متميز في الدفاع ومهاجم شديد مع تحكم مطلق بالكرة على مدى النقاط الثلاث.

في السياق ذاته، يقوم مالون بالعمل على كيفية مواجهة التهديدات التي تتمثل في انضمام النجم بول جورج إلى فريق إنديانا بيسرز في لندن، حيث قال إنه يجب على الفريق أن يقوم بالتدريب المكثف ورسم تكتيكات جديدة من أجل إيقاف هذا اللاعب، فهو من اللاعبين العظماء وبالتالي فإن الحاجة كبيرة إلى روح الفريق والعمل ككتلة واحدة متمازجة، وبهذا أكد مالون أن فريقه جاهز لمواجهة هذا التحدي.