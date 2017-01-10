6 قطاعات في منافسات الرماية وسباعيات القدم لكبار الضباط

أبوظبي (وام)

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت أمس منافسات مسابقتي سباعيات كرة القدم والرماية بالمسدس لكبار الضباط اللتين تقامان ضمن الفعاليات الرياضية والثقافية العاشرة. وينظم المنافسات التي تقام في ميدان الرماية في مركز شرطة مدينة زايد الرياضية وملاعب كلية الشرطة في أبوظبي، اتحاد الشرطة الرياضي لمنتسبي قطاعات وإدارات وزارة الداخلية في أبوظبي.

يشارك في الفعاليات الرياضية والثقافية ستة قطاعات، هي الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقطاع وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ وقطاع الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، وقطاع القيادة العامة للدفاع المدني وقطاع كلية الشرطة. حضر انطلاق منافسات سباعيات كرة القدم، العقيد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة، والعقيد عارف الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، وعدد من الضباط ومنسقي الفرق المشاركة في الفعاليات الرياضية.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم الأول لمسابقة سباعيات كرة القدم عن فوز فريق قطاع وكيل وزارة الداخلية A على فريق الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة A بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة. وفاز قطاع كلية الشرطة B على قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بنتيجة 2/‏3، بينما تعادل قطاع الأمانة العامة لمكتب سمو الوزير مع قطاع الدفاع المدني 1/‏1. كما فاز قطاع وكيل وزارة الداخلية B على فريق الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة B، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتقام اليوم 4 مباريات ضمن الدور التمهيدي لمنافسات سباعيات كرة القدم التي تختتم 31 يناير الجاري. وقال العقيد وليد الشامسي، إن تنظيم الفعاليات الرياضية العاشرة لمنتسبي الوزارة يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الشرطية بضرورة الاهتمام برياضة الشرطة للنهوض بها وتطويرها من منطلق أن ممارسة عناصر الشرطة للرياضة ضرورة للارتقاء بالمهام التي يقومون بها لخدمة المجتمع، فضلاً عن أنها وسيلة للتقارب بين أبناء المهنة. وأضاف أنه تنفيذاً لهذه التوجيهات، وفي إطار حرص قيادة الوزارة تعمل إدارة اتحاد الشرطة الرياضي على تحقيق استراتيجيتها ورسالتها الهادفة إلى نشر الرياضة بين جميع منتسبي الشرطة في الدولة.