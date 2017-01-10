«يد الشارقة» الأفضل في استفتاء «ملك الإمارات»

الشارقة (الاتحاد)

اختار موقع «ملك الإمارات» فريق الشارقة لكرة اليد كأفضل لعبة بالنادي في الاستفتاء الذي أجراه الموقع مع نهاية 2016، وقام عبد الله خلف مدير الموقع بتكريم الفريق، وتسليم درع الجائزة إلى محمد الحصان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على كرة اليد، وذلك بين شوطي مباراة الفريق الأخيرة في الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة أمام الشباب.

واستحقت اليد الشرقاوية التكريم بعدما نجح الفريق في الفوز ببطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في الموسم الماضي، وعاد هذا الموسم وفاز بكأس الإمارات للموسم الحالي، ويدخل منافساً على الصدارة في بقية البطولات، خاصة الدوري الذي بات مطلباً من جماهير الملك الشرقاوي.