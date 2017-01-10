الوصل والنصر .. «ديربي» الجيران بأوراق مختلطة

رضا سليم (دبي)

تشهد صالة الشباب في الرابعة من عصر اليوم مباراتي الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، حيث يلتقي الوصل متصدر المجموعة الأولى مع النصر وصيف المجموعة الثانية، وفي السادسة مساء، يلتقي الأهلي متصدر المجموعة الثانية مع الشارقة وصيف المجموعة الأولى، والفائزان يتأهلان مباشرة إلى المباراة النهائية التي تقام السبت المقبل بصالة نادي النصر.

وتأتي المواجهة الأولى في «ديربي» الجيران بين الوصل المتحفز للعودة لمنصات التتويج و«العميد» الباحث عن بطولة تعيده إلى أمجاد البطولات، ورغم أن كلا الفريقين اتفق على الهدف إلا أن الوضع مختلف في أرض الملعب، وأيضاً كلام المدربين على الخط، وعلى أرض الواقع، فقد حقق فريق الوصل العلامة الكاملة في الدور الأول ونجح في الفوز على كل فرق المجموعة الشباب والشارقة والعين.

على عكس النصر الذي خسر أول مباراة أمام الأهلي ثم تحول إلى الفوز على الجزيرة والشعب، وشهدت مسيرة الفريق النصراوي في الدور الأول تقلبات بعدما رحل الجزائري محمد معاشو ودخل بدلاً عنه المدرب المواطن سعيد محمد، والذي أعاد ترتيب البيت النصراوي سريعاً، ونجح في نقل الفريق من مرحلة الدور الأول إلى نصف النهائي.

ما بين الاستقرار الفني للوصل بقيادة المدرب زين الدين الصغير وما بين تغيير العميد في هذا التوقيت، ستكشف المواجهة عن الكثير، فلم يعد الوصلاوي يتأثر بغياب لاعب، في مباراته أمام الشارقة تم طرد أحمد حسين لاعب الدائرة ورغم ذلك أكمل المباراة وفاز في نهايتها، وتبقى كلمة السر في محمد إسماعيل الحارس الدولي، وأحد أفضل الحراس في الدولة.