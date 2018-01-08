إقبال كبير على المشاركة في «أبوظبي جراند سلام 4»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

يغلق مساء اليوم باب التسجيل للمشاركة بالجولة الرابعة من النسخة الثالثة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، التي تستضيفها صالة مبادلة أرينا يومي الجمعة والسبت المقبلين، وتشهد البطولة للمرة الأولى السماح للناشئين والناشئات من سن 14 سنة بالمشاركة في النزالات، بهدف إفساح المجال أمام أكبر عدد من اللاعبين واللاعبات الصغار لاكتساب الخبرات الدولية في حدث يمكن اعتباره «محاكاة» مصغرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تقام أبريل المقبل.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام أن اللجنة المنظمة اعتمدت برنامج النزالات في البطولة، وستكون البداية في الساعة الثانية من بعد ظهر الجمعة بإقامة اليوم الأول للأحزمة البنفسجي والبني والأسود رجال وسيدات وأساتذة، فيما تبدأ منافسات اليوم الثاني في الحادية عشرة صباحا، وتخصص لكل للحزامين الأزرق والأبيض في كل الفئات. وقال: هناك أسماء من العيار الثقيل سجلت بالفعل للمشاركة في نزالات الحزام الأسود ومن بينهم جورج ناكامورا المصنف السابع عالميا في وزن 56 كجم، وجايمي كانوتو المصنف العاشر عالميا في وزن 85 كجم، وباتريك جاوديو المصنف 16 عالميا في وزن 94 كجم، واماندال نوجيرا المصنفة ثالثة عالميا في الحزام البني وزن 55 كجم، وكارلوس أوليفييرا المصنف ثامن في الحزام البني لوزن 56 كجم. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من أماندا وكارلوس كانا قد فازا بالمركز الأول في جولة لوس انجلوس الماضية شهر أكتوبر الماضي. وتابع البحري: نسخة أبوظبي جراند سلام في عاصمة الجو جيتسو العالمية شهدت إقبالا هائلا من اللاعبين المميزين في مختلف دول العالم، وستشهد حضورا عربيا وآسيويا كبيرا؛ نظرا لقرب المسافة، وتم تجهيز 9 أبسطة لتقام عليها النزالات في نفس الوقت، ولا يجب أن ننسى بأن جولة أبوظبي هي الأعلى في الجوائز المالية من بين كل الجولات حيث تبلغ قيمة جوائزها 190 ألف دولار أميركي، فيما لا تتجاوز جوائز أي جولة أخرى مبلغ ال 125 ألف دولار.