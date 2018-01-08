النسخة الثانية لبطولة محمد بن زايد للجو جيتسو اليوم

أبوظبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق اليوم منافسات النسخة الثانية لبطولة محمد بن زايد آل نهيان للجو جيتسو على مستوى القوات المسلحة في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي بمشاركة لاعبين يمثلون مختلف الوحدات العسكرية، وتقام البطولة على مدار ثلاثة أيام، وتتضمن منافساتها الحزام الأبيض والحزام الأزرق لسبعة أوزان لكل فئة عمرية.

وتبدأ الفعاليات بالمنافسة على الحزام الأبيض لفئة العموم والماستر، فيما خصصت منافسات الغد للحزام الأزرق والبنفسجي والبني والأسود وأيضاً لفئتي العموم والماستر، بينما تقام يوم الأربعاء التصفيات النهائية.

يذكر أن هذه البطولة تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع مستوى اللياقة البدنية لمختلف الرتب وتنمية روح التنافس والمثابرة في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية وفي إطار حرص القيادة الحكيمة على أن يتمتع أفراد القوات المسلحة بأعلى مستويات الكفاءة القتالية من خلال الدعم والرعاية المستمرين، وبث روح التنافس عبر المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وكانت قيادة القوات البرية قد فازت بدرع التفوق العام للبطولة الأولى، وحصلت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بكأس المركز الثاني، فيما منح المركز الثالث لقيادة حرس الرئاسة.