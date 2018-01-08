شكراً محمد بن زايد يرفرف بأجنحة الشراع في كورنيش أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)
أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن تنظيم سباق «شكرا محمد بن زايد» للمحامل الشراعية فئة 43 قدما السبت المقبل على كورنيش العاصمة أبوظبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
ويأتي السباق في إطار حرص إدارة النادي على المشاركة في الأحداث والمبادرات الوطنية، مثل تلك المبادرة الرائعة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووجه عبرها رسالة شكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
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ويعد السباق هو الثالث هذا الموسم في فئة المحامل الشراعية 43 قدماً، إذ يتصدر المحمل «نزاع» الترتيب العام بمجموع 136 نقطة وبفارق نقطتين عن «زلزال» صاحب المركز الثاني، فيما يأتي ثالثا «غازي» برصيد 131 نقطة أما المركز الرابع فيحتله عاتي برصيد 129 نقطة وخامسا يأتي برق برصيد 128 نقطة، ووفقا لفارق النقاط من المتوقع أن تكون الجولة المقبلة غاية في الإثارة بهدف المضي قدما نحو التتويج بلقب الموسم خاصة أن الفارق بين صاحب المركز الأول والخامس 8 نقاط فقط.
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وأضاف: «يحرص البحارة منذ بداية الموسم على التواجد في السباقات المختلفة ولذلك كان الإقبال كبيراً من البحارة من مختلف أنحاء الدولة للمشاركة في السباق بنحو 1500 بحار، والسعي نحو إحراز اللقب خصوصا في ظل الصراع الدائر على صدارة الترتيب العام لفئة 43 قدماً»، مشيراً إلى أن النادي استعد بشكل جيد من أجل إخراج الحدث بالشكل اللائق خاصة وأنه يقام بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.
وطالب الرميثي البحارة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق كعادة جميع السباقات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، لافتاً إلى أن السباقات الماضية التي أقيمت منذ بداية الموسم شهدت التزاماً كبيراً من المشاركين مما ساهم في نجاح تلك السباقات، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين وتقديم أفضل أداء في ظل منافسة شريفة بين الجميع.