شكراً محمد بن زايد يرفرف بأجنحة الشراع في كورنيش أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن تنظيم سباق «شكرا محمد بن زايد» للمحامل الشراعية فئة 43 قدما السبت المقبل على كورنيش العاصمة أبوظبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ويأتي السباق في إطار حرص إدارة النادي على المشاركة في الأحداث والمبادرات الوطنية، مثل تلك المبادرة الرائعة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووجه عبرها رسالة شكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعلن النادي عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى 1500 بحار من مختلف أنحاء الدولة، ويبلغ إجمالي جوائز السباق 4 ملايين درهم، بالإضافة إلى خمس سيارات لأصحاب المراكز الخمسة الأولى.‬‬

ويعد السباق هو الثالث هذا الموسم في فئة المحامل الشراعية 43 قدماً، إذ يتصدر المحمل «نزاع» الترتيب العام بمجموع 136 نقطة وبفارق نقطتين عن «زلزال» صاحب المركز الثاني، فيما يأتي ثالثا «غازي» برصيد 131 نقطة أما المركز الرابع فيحتله عاتي برصيد 129 نقطة وخامسا يأتي برق برصيد 128 نقطة، ووفقا لفارق النقاط من المتوقع أن تكون الجولة المقبلة غاية في الإثارة بهدف المضي قدما نحو التتويج بلقب الموسم خاصة أن الفارق بين صاحب المركز الأول والخامس 8 نقاط فقط.‬‬

من جهته قال أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت إن سباق «شكراً محمد بن زايد» يأتي في إطار حرص النادي الدائم على المشاركة في كافة الأحداث الوطنية والمبادرات الوطنية، مؤكدا أن بصمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الرياضة واضحة وهي السبب الرئيسي وراء كل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع، موضحا أن فئة 43 قدما تعد واحدة من أهم فئات الشراع التراثي ومن هذا المنطلق تم اختيارها لتكون احتفالية النادي بهذه المبادرة الرائعة، مشدداً على أن التواجد في هذا المحفل الوطني العظيم واجب على كل مؤسسة رياضية وكل فرد يعيش على أرض هذا الوطن الذي أعطى للجميع الكثير.‬‬

وأضاف: «يحرص البحارة منذ بداية الموسم على التواجد في السباقات المختلفة ولذلك كان الإقبال كبيراً من البحارة من مختلف أنحاء الدولة للمشاركة في السباق بنحو 1500 بحار، والسعي نحو إحراز اللقب خصوصا في ظل الصراع الدائر على صدارة الترتيب العام لفئة 43 قدماً»، مشيراً إلى أن النادي استعد بشكل جيد من أجل إخراج الحدث بالشكل اللائق خاصة وأنه يقام بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.‬‬

وطالب الرميثي البحارة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق كعادة جميع السباقات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، لافتاً إلى أن السباقات الماضية التي أقيمت منذ بداية الموسم شهدت التزاماً كبيراً من المشاركين مما ساهم في نجاح تلك السباقات، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين وتقديم أفضل أداء في ظل منافسة شريفة بين الجميع.‬‬