«الأندية» ترفض تحميلها المسؤولية وتهاجم «نظرية الشماعة»

أبوظبي (الاتحاد)

تبقى الأندية هي المنصة الرئيسة لإعداد الأبطال، خصوصاً في مراحلهم الأولى، ويتعاظم دورها في الدول العربية، التي ما زالت لم تنتشر بها ثقافة الأكاديميات سواء الحكومية والخاصة، فالنادي هو المكتشف الأول، والنادي هو مهد الانطلاقة لأي نجم أو بطل، والنادي هو أول بيئة لتحويل اللاعبين من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف، وهو أيضاً الأسرة الأولى، والدائرة الإنسانية والتربوية والقيمية للأجيال الجديدة، وفيه يتكون الطموح، وتتسع دائرة الإدراك لأهمية الإنجاز، وتتكون أولى مشاعر الانتماء لدى الأبطال.

أنديتنا في الدولة وبعد كل مناسبة قارية أو عالمية أو أوليمبية تتحول مع الاتحادات إلى مرمى لاستقبال السهام والطعنات، وفي بعض الأحيان تصبح «شماعة» لتعليق أسباب الفشل عليها، ومن هذا المنطلق فقد كان من الضروري أن نخصص إحدى حلقات التحقيق للتعرف إلى دور تلك الأندية في صناعة الأبطال، ولماذا لم تقم بدورها كما ينبغي؟ وأهم التحديات التي تواجهها في هذا السياق على اعتبار أن الألعاب الفردية تعاني الظلم والاضطهاد والتجاهل، في مقابل تغول كرة القدم عليها وابتلاعها كل الإيرادات تاركة لها الفتات.

مسؤولو الأندية في هذه الحلقة من التحقيق يضعون أيديهم على الجرح، ويطرحون وصفات العلاج، ويردون بكل صراحة على من يحملهم المسؤولية الأكبر في تراجع نتائجنا بالمناسبات الكبرى سواء كانت القارية أم العالمية أم الأوليمبية، بل وضعوا النقاط على الحروف في المحور الخاص بالعلاقة بين النادي والاتحاد واللجنة الأوليمبية، وشخصوا بالضبط أين هو الخلل في آليات تلك العلاقة، وما هو المفهوم الخاطئ الذي يجب أن يصحح، وما هي الإمكانات التي يجب أن تتوفر كي تقوم بدورها المأمول؟

في البداية يقول محمد حسن السويدي رئيس شركة الألعاب المصاحبة بنادي الجزيرة إن الهيئات الرياضية والمسؤولين عن الرياضة في الدولة لا يبدون الاحترام الكامل للألعاب الفردية إلا من رحم ربي، وإن رياضة الإمارات إذا كانت بها إنجازات في الألعاب الفردية فهي بفضل دعم الشيوخ فقط، وباستثناء ذلك فالكل يتجاهلها، في حين أنها الطريق الأسهل للوصول إلى منصات التتويج، ورفع علم الدولة في كل المحافل.