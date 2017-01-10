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بحضور راشد بن سعود وسلطان بن حمدان

مهرجان محمد بن زايد للهجن يرفع شعـــــار القوة والإثارة في سباقات اليوم الثاني

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تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يناير 2017

عبد الله عامر (اللبسة)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الثاني لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة «اللبسة-2017»، والتي أقيمت لمنافسات سن «اللقايا» لمسافة 5 كلم على أرضية ميدان اللبسة.

كما شهد المنافسات الشيخ جمال بن صقر القاسمي وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وانتزعت «لن» لسعيد محسن فلاح الهاجري ناموس الشوط الرئيس الأول، محرزة الكأس وسيارة رنج روفر بعد منافسة قوية تم حسمها من قبل لجنة خط النهاية.

وقطعت «لن» مسافة الشوط بتوقيت قدره 7:38:8 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ«شواهين» للعصري محمد بالحب العامري بتوقيت قدره 7:38:9 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث «البيدة» لمحمد مطر زايد المنصوري بزمن قدره 7:40:5 دقيقة.

وفي الشوط الرئيس الثاني والمخصص للحقايق جعدان، ذهب الكأس وسيارة رنج روفر لـ«المتغطرس» لغانم خالد غانم الهديفي الذي استطاع أن يسيطر على المراحل الأخيرة من الشوط ليقطع المسافة بتوقيت قدره 7:36:4 دقيقة، وجاء «هملول» لعلي حمد سالم العفاري في المركز الثاني، بعد أن أنهى مسافة الشوط بزمن قدره 7:37:5 دقيقة، ووصل في المركز الثالث «مروح» لأحمد خليفة بالرشيد السويدي، بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 7:37:8 دقيقة.

وعقب ختام الأشواط، قام سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين يرافقه معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان بتتويج الفائزين برموز الفترة المسائية في المنصة الرئيسة لميدان اللبسة بحضور عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي. ... المزيد
     
 

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