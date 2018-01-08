«جوجل» تعزز أمن تطبيقات «آندرويد»

سان فرانسيسكو (د ب أ)

قررت شركة «جوجل» تعزيز معايير الأمن للتطبيقات التي تعمل مع نظام التشغيل «أندرويد» سواء للهواتف الذكية أو الكمبيوتر اللوحي، وذكرت أنه اعتباراً من أغسطس 2018 لن يقبل متجر التطبيقات «جوجل بلاي» إلا التطبيقات التي تدعم أحدث وظائف «أندرويد». كما سيتم تطبيق القواعد نفسها على تحديثات التطبيقات التي سيتم طرحها على «جوجل بلاي» اعتباراً من نوفمبر 2018.

تستهدف القواعد الجديدة التأكد من أن التطبيقات التي يتم تنزيلها عبر «جوجل بلاي» تلتزم بمعايير الأمن والأداء الحالية ومساعدة المطورين على حماية المستخدمين من برامج القرصنة والتجسس الرقمي، ويجيء ذلك بعد اكتشاف ثغرتي «سبيكتر» و«ميلتداون» الأمنيتين في معالجات «إنتل» «إيه إم دي» و«إيه آر إم» تهدد أمن مستخدمي الهواتف والكمبيوترات المحمولة.