«فولكس فاجن» تتفوق على «تويوتا»

برلين (رويترز)

قالت صحيفة «بيلد إم زونتاج» الألمانية نقلاً عن تقديرات داخلية لشركة فولكس فاجن إن مبيعات الشركة ربما ارتفعت إلى نحو 10.7 مليون سيارة العام الماضي ما حافظ على تفوق الشركة الألمانية العملاقة على شركة تويوتا اليابانية كأكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وقالت الصحيفة أمس، إن ارتفاع أرقام مبيعات الشركة ساعد على تجاوز العائدات 220 مليار يورو(264.62 مليار دولار) لأول مرة على الإطلاق بعد الرقم القياسي المسجل في 2016 الذي بلغ 217 مليار يورو.. وامتنع متحدث باسم فولكس فاجن التي مقرها فولفسبرج عن التعليق على التقرير، ومن المقرر أن تنشر الشركة المبيعات الرسمية لها في 2017 في 17 يناير، ونشر النتائج المالية الأساسية أواخر فبراير.