آبي يحث محافظ «المركزي» على مواصلة جهود إنعاش الاقتصاد

طوكيو (رويترز)

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس، محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد، لكنه أضاف أنه لم يتخذ قراراً بشأن ما إذا كان سيعين كورودا لفترة 5 سنوات أخرى.

وكان آبي قد اختار كورودا لتولي قيادة البنك المركزي في 2013 لتطبيق برنامج تحفيز ضخم في إطار سياسات رئيس الوزراء لإنعاش الاقتصاد، وساعدت السياسات على تعزيز النمو لكنها أخفقت في زيادة التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه البنك.

وقال آبي إن الحكومة ستواصل العمل مع البنك المركزي لتعزيز النمو كي يتمكن من الإعلان رسمياً عن نهاية انكماش الأسعار في أقرب وقت ممكن.

وقال آبي لهيئة الإذاعة اليابانية «المحافظ كورودا كان عند حسن ظني وزادت فرص العمل لأعلى مستوى في 43 عاماً».

وتابع «أريد أن يواصل جهوده. ولكن لم أحزم أمري» بشأن من سيخلف كورودا عندما تنتهي فترته في أبريل».

ويرى كثير من المحللين أن ثمة فرصة كبيرة لإعادة تعيين كورودا عند اختيار الحكومة من سيخلفه ونائبيه خلال الأشهر المقبلة. وينبغي أن يقر البرلمان التعيينات.

وقال آبي إن الاقتصاد يبدي بوادر خروج من حالة انكماش الأسعار في ظل تحسن سوق العمل وزيادة الأجور.

وتابع «سنطبق كل السياسات المتاحة كي يتسنى أن نعلن نهاية انكماش الأسعار في أقرب وقت ممكن.. ليس في العام الحالي بالضرورة».