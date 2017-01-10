«نخيل» توقع اتفاقية مع «سنتارا» لتطوير منتجع

دبي (الاتحاد)
وقعت شركة نخيل العقارية اتفاقية مع شركة «سنتارا» التايلاندية للفنادق والمنتجعات لإنشاء منتجع وفندق بسعة 550 غرفة بتكلفة 500 مليون درهم في على الواجهة البحرية لجزر ديرة.
ووقع الاتفاقية في العاصمة التايلاندية «بانكوك» علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل وسوثيكياتي شيراتيفات رئيس شركة سنتارا، ونصت على إقامة منتجع على شاطئ جزر ديرة، مركز نخيل البالغ مساحته 15,3 كيلومتر مربع للسياحة الفاخرة عالمية المستوى والترفيه والتجزئة.
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وقال علي راشد لوتاه، إن المشروع المشترك مع شركة سنتارا يؤكد التزام نخيل بالشراكة مع العلامات التجارية الفندقية الناجحة ذات الشهرة العالمية لإدخال مفاهيم سياحية جديدة في دبي، تماشياً مع رؤية حكومة دبي السياحية.
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وقال شيراتيفات، «فخورون بالشراكة مع شركة نخيل في هذا المشروع المشترك الذي سيجعل الشركة تدير منتجعاً فريداً جديداً في مكان جديد، معتبراً أن هذه الشراكة هي حجر أساس جديد بالنسبة للشركة، حيث تستمر في التوسع في محفظها الاستثمارية من المنتجعات على مستوى العالم».