273 مليار درهم صادرات أعضاء «غرفة دبي» خلال 2016

دبي (الاتحاد)

حافظت تجارة أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي على استقرارها خلال عام 2016 مع بلوغ قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 273 مليار درهم، واحتلال المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بقيمة وصلت إلى 87.7 مليار درهم، في حين بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة 923 ‬ألف شهادة، بحسب تقرير صادر عن الغرفة أمس.

وانضمت 16800 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي خلال العام 2016، ليتخطى عدد أعضاء الغرفة حاجز الـ 201 ألف عضو، بنسبة نمو في إجمالي عدد الأعضاء بلغت 9%، لتعزز بذلك الغرفة من مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة عضويةً في العالم، وتعكس تنافسية الإمارة وجاذبيتها للشركات الأجنبية.

ولعبت الغرفة في العام ذاته دوراً رئيساً في الترويج لدبي وبيئة أعمالها خارج الدولة مع مشاركتها في 78 فعالية خارجية في 50 مدينة ضمن 34 دولة.

وشملت المدن التي استهدفتها الغرفة في نشاطاتها الخارجية أذربيجان وبلجيكا وألمانيا وإثيوبيا وغانا والهند والصين وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وموزمبيق وجورجيا وهولندا وروسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.