  • الثلاثاء 12 ربيع الآخر 1438هـ - 10 يناير 2017م

عدد الأعضاء يرتفع إلى 201 ألف شركة

273 مليار درهم صادرات أعضاء «غرفة دبي» خلال 2016
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

حافظت تجارة أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي على استقرارها خلال عام 2016 مع بلوغ قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 273 مليار درهم، واحتلال المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بقيمة وصلت إلى 87.7 مليار درهم، في حين بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة 923 ‬ألف شهادة، بحسب تقرير صادر عن الغرفة أمس.

وانضمت 16800 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي خلال العام 2016، ليتخطى عدد أعضاء الغرفة حاجز الـ 201 ألف عضو، بنسبة نمو في إجمالي عدد الأعضاء بلغت 9%، لتعزز بذلك الغرفة من مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة عضويةً في العالم، وتعكس تنافسية الإمارة وجاذبيتها للشركات الأجنبية.

ولعبت الغرفة في العام ذاته دوراً رئيساً في الترويج لدبي وبيئة أعمالها خارج الدولة مع مشاركتها في 78 فعالية خارجية في 50 مدينة ضمن 34 دولة.

وشملت المدن التي استهدفتها الغرفة في نشاطاتها الخارجية أذربيجان وبلجيكا وألمانيا وإثيوبيا وغانا والهند والصين وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وموزمبيق وجورجيا وهولندا وروسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

وعززت غرفة دبي وجودها الخارجي الذي يهدف لاستكشاف فرص استثمارية جديدة لمجتمع الأعمال في الإمارة، ومساعدة الشركات العاملة في دبي على التوسع في الأسواق الخارجية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى دبي، حيث افتتحت خلال عام 2016 ثلاثة مكاتب تمثيلية خارجية في كل من موزمبيق وكينيا والصين ليرتفع عدد المكاتب التمثيلية للغرفة إلى 7 مكاتب تتوزع في المناطق الاستراتيجية التي تستهدفها الغرفة في أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب وجنوب شرق آسيا مع اكتمال استعدادات الغرفة لافتتاح مكتب ثامن في البرازيل خلال العام الجاري. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا