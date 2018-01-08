«آب ستور» يبيع تطبيقات بـ 300 مليون دولار في يوم واحد

سان فرانسيسكو (د ب أ)

حقق متجر شركة «آبل» للتطبيقات «آب ستور» مبيعات بـ 300 مليون دولار خلال يوم الاحتفال برأس السنة الميلادية، في رقم قياسي جديد لمتجر «آب ستور»، وذكر موقع «سي نت دوت كوم» المختص في موضوعات التكنولوجيا أن «يوم رأس السنة» كان يوما سعيدا جدا بالنسبة لمتجر «آب ستور».

وذكرت «آبل» في بيان أن أصحاب الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «آي.أو.إس» الذي تطوره «آبل» جعلوا «يوم رأس السنة» الماضي أكثر الأيام مبيعا بالنسبة لمتجر «آب ستور» على الإطلاق، حيث وصلت المبيعات إلى 300 مليون دولار بزيادة نسبتها 25% عن إجمالي المبيعات في مثل هذا اليوم قبل عام.

يذكر أن «آب ستور» يلعب دوراً حيوياً بالنسبة لمبيعات «آبل» سواء من الأجهزة أو البرامج والخدمات المصممة لهذه الأجهزة. وكانت «آبل» قد أطلقت متجرها الإلكتروني «آب ستور» بعد إطلاق الجيل الأول من هاتفها الذكي الشهير «آيفون» عام 2007، حيث أصبح من السهل بالنسبة لأي شخص تنزيل الألعاب والبرامج التي يمكن استخدامها مع «آيفون».

وأشارت «آبل» إلى ازدهار مبيعات «آب ستور» في فترة عطلة نهاية العام حيث وصلت خلال سبعة أيام اعتباراً من 24 ديسمبر الماضي إلى 890 مليون دولار.

في الوقت نفسه فإن «آبل» لم تكن المستفيد الوحيد من المبيعات القوية لمتجر «آب ستور» حيث ذكرت أن مبيعات مطوري تطبيقات «آي.أو.إس» وصلت خلال العام الماضي إلى 26.5 مليار دولار بزيادة نسبتها أكبر من 30% عن 2016. ومنذ إطلاق «آب ستور» عام 2008، زادت مبيعات مطوري تطبيقات «آي.أو.إس» عن 86 مليار دولار بحسب «آبل».