«ستيل فاب» ينطلق منتصف الشهر بمشاركة 1000 شركة

الشارقة (الاتحاد)

يستعد مركز اكسبو الشارقة لاستضافة معرض الأعمال المعدنية «ستيل فاب 2018»، الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الذي يستقطب في دورته الـ 14 أكثر من ألف علامة تجارية ونخبة من أهم المصنعين والموردين وخبراء الصناعة العالميين.

وتكتسب هذه الدورة التي التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير المقبل، وتشغل كامل مساحة مركز« إكسبو الشارقة»، قيمة مضافة وكبيرة في ظل مشاركة شركة «ميسي إيسن» ومعرض «شويسن وشنايدن» أحد أكبر التجمعات الأوروبية للحام والقطع والتشطيب، إلى جانب مشاركة رابطة «إيتا» أضخم الجمعيات العالمية المختصة في صناعة الأنابيب، إلى جانب عدد من الدول الرائدة في صناعة الصلب واللحام والمعادن، ومن أبرزها إيطاليا وتايوان وتركيا وألمانيا والهند والصين.

وتساعد شراكة «ستيل فاب» مع «إيتا» أكثر من 70 دولة على عرض وتقديم أحدث صناعاتها ومعداتها وابتكاراتها وآلاتها وتكنولوجيا صناعة الأنابيب في الأسواق الإقليمية. في حين انضمت «إيسي ميسن» و»إيتا» إلى قائمة عدد من الجمعيات الداعمة للصناعة الأجنبية مثل رابطة مصنعي الآلات الإيطالية والروبوتوتات وأنظمة الأتمتة والمنتجات الثانوية ورابطة صناعة الآلات التايوانية، إضافة إلى جمعية المقاولين الإماراتيين.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن «معرض ستيل فاب أحد أبرز المعارض التجارية المختصة في قطاع الأعمال المعدنية على المستوى العالمي، والمنصة الإقليمية الأولى للتعرف على أفضل ابتكارات المصنعين الرئيسيين وأحدث آلات وحلول التكنولوجيا فائقة التطور، بالاستفادة من نجاح وسمعة دوراته السابقة المتميزة، إضافة إلى استضافته للمرة الأولى خبراء التميز الألماني في مجال التكنولوجيا والهندسة والابتكار في المنطقة من خلال الشراكة مع ميسي إيسن ورابطة إيتا».

وأضاف المدفع «إن تخصيص جناح خاص لـ«ميسي إيسن» للمرة الأولى ورابطة «إيتا» للسنة الثانية على التوالي، سيساعدنا على تسليط الضوء أكثر على صناعة الأنابيب وأحدث المعدات، معتبراً أن الشراكات الخارجية هي الدعامة الأساسية الدائمة لـ «ستيل فاب» انطلاقاً من حرصنا والتزامنا على تقديم أفضل التكنولوجيات والآلات على مستوى المنطقة.

ويعقد بالتزامن مع «ستيل فاب» معرض « فاستنرز وورلد ميدل إيست» الحدث التجاري المخصص للربط وصناعة التثبيت، والذي يقدم تغطية شاملة لوسائل التثبيت الصناعية وأنظمة التجميع والتركيب وتكنولوجيا تصنيع وسائل التثبيت وخدمات التخزين والخدمات اللوجستية.

ويتوقع أن يحقق المعرض أداءً أفضل من الدورة السابقة التي استقطبت 342 عارضاً من 30 بلدا، وجذبت 7950 زائرا من 83 دولة.