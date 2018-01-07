«أغلى زجاجة فودكا في العالم».. فارغة بعد سرقتها

ستوكهولم (أ ف ب)

عُثر على «أغلى زجاجة فودكا في العالم»، كانت قد سرقت من حانة في كوبنهاجن في وقت سابق من الأسبوع، فارغة من محتواها، في ورشة بناء في العاصمة الدنماركية، بحسب ما أعلنت الشرطة أمس الأول، وقال رياض طوبى الناطق باسم شرطة كوبنهاجن لفرانس برس «لا أعرف ماذا حلّ بالفودكا لكن الزجاجة كانت فارغة». وتقدّر قيمة هذه القارورة المزيّنة بالذهب الأبيض والأصفر والتي عليها نسر روسي مرصّع بالماس بحوالي 1,3 مليون دولار، وقد صنعتها شركة السيارات الروسية «روسو بالت».

وكشفت شرطة كوبنهاجن على «تويتر»، أن الزجاجة لم تتعرض لأيّ ضرر وهي حالياً قيد التحليل، وتظهر تسجيلات كاميرا المراقبة رجلاً مقنعاً يستولي على زجاجة الفودكا ويلوذ بالفرار من حانة «كافيه 33» ليل الثلاثاء الماضي.وصرح صاحب الحانة براين إنغبرغ، يأن الزجاجة استخدمت في تصوير مسلسل «هاوس أوف كاردز» ولم تكن مشمولة بتأمين.