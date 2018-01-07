الكاريبي.. «قارة صغيرة» يكتبها غليان الدم

حسونة المصباحي (باريس)
منطقة البحر الكاريبي كانت دائماً وأبداً منطقة غنية بالأدب والشعر. ومن أشهر الكتاب الذين نشؤوا فيها، وعنها كتبوا، الشاعر سان جون بيرس (نوبل الآداب عام 1960)، والروائي غابريال غارسيا ماركيز (نوبل 1982)، والشاعر ديريك والكوت (نوبل 1992)، وهناك آخرون يحظون بشهرة واسعة من أمثال: إيمي سيزار، وإدوارد غليسان.
يكتب الأدب في هذه المنطقة بلغات ثلاث: الفرنسية، والإنجليزية، والإسبانية. وقبل أن تصبح «الجنة الأرضية» بالنسبة لأعداد وفيرة من السياح، كانت هذه المنطقة هدفاً للغزوات الاستعمارية، ولهجومات القراصنة، وتهيمن على كتابات شعرائها وروائييها مواضيع كثيرة منها: العنف، والمنفى، والبحر، والبحث عن الهوية.
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وتقول الكاتبة الكوبية جو فالداس: «أن نكتب البحر الكاريبي يعني أن نظل نبلل أصابعنا بمياه المحيط الصاخب، ثم نرسم حفنة من الآثار على أرض مغراء منحرفة. وإذا ما نحن رغبنا ألاّ تكلّسَ الشمسُ الكتابةَ، فعلينا أن نريحها، أو بالأحرى ننعشها في ظلّ الحدائق الملتهبة. لكي نكتب البحر الكاريبي علينا أن نحترم احتراماً صارماً حصيلة جد انتقائية أملاها علينا خيالنا الخلاسي (...) أن نكتب البحر الكاريبي يعني بالنسبة لي أنا القادمة من كوبا أن أنصت إلى غليان الدم المنبثق من حقول قصب السكر، وأن أفكك رموز العرق في نظرات الأطفال، وأن أغني أغنية بنصف الصوت، أغنية موزونة القوافي تقول حكمة أولئك الشيوخ الذين يقفون في زوايا الشوارع لكي يتحدثوا حول شتى شؤون الحياة...».
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وتقول جيزال بينو التي ولدت في باريس عام 1956، والتي اختارت الاستقرار في غوادلوب: «لقد بدأ سكان الكاريبي يتقبلون تاريخهم بعد مرور 150 عاماً على إلغاء العبودية. وربما أصبحوا فعلاً أحراراً. طريق الذاكرة الطويل، الطويل جداً، انفتح أمامنا مغموراً بضوء صاعق. في البداية ظهرت ظلال مرفوقة بموسيقا السلاسل الجنائزية، ممزوجة بصرخات الماضي. يا لها من سيمفونية كئيبة وموحشة. وجوه الماضي المفروضة بالقوة أو الاتفاق. ثم كوارث التاريخ المعروضة تحت الأضواء الكاشفة أمام وجه العالم. لا تلمسوا جزري وإلاّ فإنكم سوف تغمضون عيون العالم».