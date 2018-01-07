أفغانستان: سقوط 20 داعشياً

لغمان، أفغانستان (د ب أ)

قتل 20 مسلحاً على الأقل من تنظيم «داعش» في قصف جوي بإقليم لغمان شرق أفغانستان أمس.وقال بيان للجيش إن مجمعاً تابعاً للجماعة الإرهابية تعرض للقصف أمس الأول الجمعة، بالقرب من منطقة الينجار. مشيرا إلى مقتل اثنين من القادة الرئيسيين في داعش، هما مولوي توراب وموسى خان، كانا أيضاً من بين القتلى. يشار إلى أن زامير كابولوف المبعوث الخاص الروسي إلى أفغانستان قد ذكر الشهر الماضي أن عدد مقاتلي داعش يبلغ 10 آلاف. غير أن قائد الجيش الأفغاني الجنرال محمد شريف قال إن داعش لديه 2000 عنصر فقط. وتتهم كابول باكستان بأنها تقود عناصر داعش في أفغانستان، غير أن إسلام آباد تنفي.

إلى ذلك، ذكر مسؤول أمس إن مسلحين خطفوا 20 راكباً بإحدى الحافلات بإقليم فرح غرب أفغانستان.

وقالت جميلة أميني، عضو المجلس الإقليمي من إقليم فرح، إن طالبان أوقفت حافلة ركاب على طول الطريق السريع، الذي يربط بين كابول ومدينة هيرات غرب البلاد واحتجزت 20 شخصاً.