عمليات أمنية واسعة في ميسان لجمع السلاح غير المرخص

هدى جاسم (بغداد)
كشف عضو مجلس محافظة ميسان سرحان سالم الغالبي عن تنفيذ عمليات أمنية واسعة باشتراك طيران الجيش وقوات ساندة من قيادة قوات الرافدين في قضائي الكحلاء والمجر الكبير بميسان لتطهيرها من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن القبض على عدد من المطلوبين للقضاء بتهم جنائية.
وقال الغالبي: «نفذت القوات الأمنية وبالتنسيق مع مجلس محافظة ميسان، ليلة أمس، عمليات أمنية واسعة باشتراك الطائرات المروحية التابعة للجيش في قضاء الكحلاء لتطهيرها من الأسلحة الأعتدة غير المرخصة التي تستخدم غالبا في النزاعات العشائرية.
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وتشهد محافظة ميسان وبصورة متكررة نزاعات عشائرية تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة غير المرخصة يذهب خلالها عشرات الضحايا، ما دعا القوات الأمنية إلى إطلاق عمليات لسحبها. من اجل ضبط السلاح بيد الدولة.
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