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مقتل ‬60 ‬إرهابيا‭ ً‬واعتقال ‬عشرات ‬‬المطلوبين ‬في الحويجة

عمليات أمنية واسعة في ميسان لجمع السلاح غير المرخص
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تاريخ النشر: الأحد 07 يناير 2018

هدى جاسم (بغداد)

كشف عضو مجلس محافظة ميسان سرحان سالم الغالبي عن تنفيذ عمليات أمنية واسعة‏‭ ‬باشتراك ‬طيران ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬ساندة ‬من ‬قيادة ‬قوات ‬الرافدين ‬في ‬قضائي‭ ‬الكحلاء ‬والمجر ‬الكبير ‬بميسان ‬لتطهيرها ‬من ‬الأسلحة ‬والأعتدة ‬غير ‬المرخصة،‭ ‬مشيرا ‬إلى ‬أن ‬العمليات ‬أسفرت ‬عن ‬القبض ‬على ‬عدد ‬من ‬المطلوبين ‬للقضاء ‬بتهم‭ ‬جنائية.

وقال الغالبي: «نفذت القوات ‬الأمنية ‬وبالتنسيق ‬مع ‬مجلس ‬محافظة ‬ميسان، ‬ليلة ‬أمس، ‬عمليات ‬أمنية ‬واسعة ‬باشتراك ‬الطائرات ‬المروحية ‬التابعة‭ ‬للجيش ‬في ‬قضاء ‬الكحلاء ‬لتطهيرها ‬من ‬الأسلحة ‬الأعتدة ‬غير ‬المرخصة ‬التي‭ ‬تستخدم ‬غالبا ‬في ‬النزاعات ‬العشائرية.

وأضاف أن هذه العمليات انطلقت في المحافظة منذ أسبوع ومستمرة إلى الآن‏‭ ‬كما ‬تم ‬تنفيذها ‬يوم ‬امس ‬في ‬قضاء ‬المجر ‬الكبير، ‬لافتا ‬إلى ‬أن ‬العمليات ‬أسفرت‭ ‬عن ‬ضبط ‬المئات ‬من ‬قطع ‬السلاح ‬غير ‬المرخصة ‬والقبض ‬على ‬عدد ‬من ‬المطلوبين‭ ‬للقضاء ‬بتهم ‬جنائية.

وتشهد محافظة ميسان وبصورة متكررة نزاعات عشائرية تستخدم فيها الأسلحة‏‭ ‬الخفيفة ‬والمتوسطة ‬غير ‬المرخصة ‬يذهب ‬خلالها ‬عشرات ‬الضحايا، ‬ما ‬دعا ‬القوات‭ ‬الأمنية ‬إلى ‬إطلاق ‬عمليات ‬لسحبها. ‬من ‬اجل ‬ضبط ‬السلاح ‬بيد ‬الدولة.

على صعيد آخر، تصدت قوات الحشد الشعبي،‏‭ ‬لهجومين‭ ‬نفذهما‭ ‬عناصر ‬تنظيم «داعش» الإرهابي ‬قرب‭ ‬الحدود ‬العراقية ‬السورية ‬وفي ‬قاطع ‬جبال ‬مكحول ‬. ... المزيد
     
 