عمليات أمنية واسعة في ميسان لجمع السلاح غير المرخص

هدى جاسم (بغداد)

كشف عضو مجلس محافظة ميسان سرحان سالم الغالبي عن تنفيذ عمليات أمنية واسعة‏‭ ‬باشتراك ‬طيران ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬ساندة ‬من ‬قيادة ‬قوات ‬الرافدين ‬في ‬قضائي‭ ‬الكحلاء ‬والمجر ‬الكبير ‬بميسان ‬لتطهيرها ‬من ‬الأسلحة ‬والأعتدة ‬غير ‬المرخصة،‭ ‬مشيرا ‬إلى ‬أن ‬العمليات ‬أسفرت ‬عن ‬القبض ‬على ‬عدد ‬من ‬المطلوبين ‬للقضاء ‬بتهم‭ ‬جنائية.

وقال الغالبي: «نفذت القوات ‬الأمنية ‬وبالتنسيق ‬مع ‬مجلس ‬محافظة ‬ميسان، ‬ليلة ‬أمس، ‬عمليات ‬أمنية ‬واسعة ‬باشتراك ‬الطائرات ‬المروحية ‬التابعة‭ ‬للجيش ‬في ‬قضاء ‬الكحلاء ‬لتطهيرها ‬من ‬الأسلحة ‬الأعتدة ‬غير ‬المرخصة ‬التي‭ ‬تستخدم ‬غالبا ‬في ‬النزاعات ‬العشائرية.

وأضاف أن هذه العمليات انطلقت في المحافظة منذ أسبوع ومستمرة إلى الآن‏‭ ‬كما ‬تم ‬تنفيذها ‬يوم ‬امس ‬في ‬قضاء ‬المجر ‬الكبير، ‬لافتا ‬إلى ‬أن ‬العمليات ‬أسفرت‭ ‬عن ‬ضبط ‬المئات ‬من ‬قطع ‬السلاح ‬غير ‬المرخصة ‬والقبض ‬على ‬عدد ‬من ‬المطلوبين‭ ‬للقضاء ‬بتهم ‬جنائية.

وتشهد محافظة ميسان وبصورة متكررة نزاعات عشائرية تستخدم فيها الأسلحة‏‭ ‬الخفيفة ‬والمتوسطة ‬غير ‬المرخصة ‬يذهب ‬خلالها ‬عشرات ‬الضحايا، ‬ما ‬دعا ‬القوات‭ ‬الأمنية ‬إلى ‬إطلاق ‬عمليات ‬لسحبها. ‬من ‬اجل ‬ضبط ‬السلاح ‬بيد ‬الدولة.