العراق يحتفل بالذكرى 97 لتأسيس الجيش

سرمد الطويل (بغداد)

احتفل العراق أمس بالذكرى 97 لتأسيس الجيش العراقي، وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي،‏‭ ‬إن ‬الجيش ‬كان ‬بحق ‬الحصن ‬المنيع ‬لحماية ‬المكتسبات ‬الوطنية ‬والحفاظ‭ ‬على ‬هيبة ‬الدولة ‬وسيادتها، ‬مشيراً ‬إلى ‬استمراره ‬في ‬بناء ‬جيش ‬يدافع ‬عن ‬أرضه‭ ‬وجميع ‬مواطنيه.

وقال العبادي في بيان «نستذكر بكل فخر وإجلال الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس جيشنا‏‭ ‬العراقي ‬المقدام ‬الذي ‬سطّر ‬بكل ‬تشكيلاته ‬وصنوفه ‬اروع ‬الملاحم ‬الوطنية‭ ‬البطولية ‬لبلده ‬وشعبه»‬، ‬مبينا ‬أن «‬الجيش ‬أعاد ‬للوطن ‬هيبته ‬وحافظ ‬على ‬أرض‭ ‬بلده ‬وقدّم ‬التضحيات ‬الغالية ‬في ‬أصعب ‬مرحلة ‬مرّ ‬بها ‬بلدنا ‬العزيز»‬.

وأضاف العبادي أن «هذا الجيش كان بحق الحصن المنيع لحماية المكتسبات‏‭ ‬الوطنية ‬والحفاظ ‬على ‬هيبة ‬الدولة ‬وسيادتها»‬، ‬مشيرا ‬إلى ‬انه «‬مع ‬تزامن ‬هذه‭ ‬المناسبة ‬اليوم ‬مع ‬ما ‬تحقق ‬من ‬نصر ‬كبير ‬على ‬عصابات ‬داعش ‬الإرهابية ‬وما‭ ‬يشهده ‬بلدنا ‬من ‬أمن ‬واستقرار ‬بفضل ‬الدماء ‬التي ‬قدّمها ‬هذا ‬الجيش ‬المعطاء‭ ‬وبقية ‬التشكيلات، ‬فإننا ‬ننتهز ‬هذه ‬المناسبة ‬لنؤكد ‬استمرارنا ‬بالمضي ‬في ‬بناء‭ ‬جيش ‬وطني ‬قوي ‬يدافع ‬عن ‬ارضه ‬ومواطنيه ‬جميعا ‬دون ‬استثناء ‬ويحافظ ‬على ‬سيادة‭ ‬وهيبة ‬الدولة ‬ويحمل ‬شعار ‬الأمن ‬والحرية ‬وينتمي ‬للعراق ‬الواحد ‬الموحّد ‬ولا‭ ‬يمثل ‬حزباً ‬أو ‬طائفة ‬أو ‬جهة ‬بعينها».