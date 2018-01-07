العراق يحتفل بالذكرى 97 لتأسيس الجيش

سرمد الطويل (بغداد)
احتفل العراق أمس بالذكرى 97 لتأسيس الجيش العراقي، وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن الجيش كان بحق الحصن المنيع لحماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها، مشيراً إلى استمراره في بناء جيش يدافع عن أرضه وجميع مواطنيه.
وقال العبادي في بيان «نستذكر بكل فخر وإجلال الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس جيشنا العراقي المقدام الذي سطّر بكل تشكيلاته وصنوفه اروع الملاحم الوطنية البطولية لبلده وشعبه»، مبينا أن «الجيش أعاد للوطن هيبته وحافظ على أرض بلده وقدّم التضحيات الغالية في أصعب مرحلة مرّ بها بلدنا العزيز».
وأضاف العبادي أن «هذا الجيش كان بحق الحصن المنيع لحماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها»، مشيرا إلى انه «مع تزامن هذه المناسبة اليوم مع ما تحقق من نصر كبير على عصابات داعش الإرهابية وما يشهده بلدنا من أمن واستقرار بفضل الدماء التي قدّمها هذا الجيش المعطاء وبقية التشكيلات، فإننا ننتهز هذه المناسبة لنؤكد استمرارنا بالمضي في بناء جيش وطني قوي يدافع عن ارضه ومواطنيه جميعا دون استثناء ويحافظ على سيادة وهيبة الدولة ويحمل شعار الأمن والحرية وينتمي للعراق الواحد الموحّد ولا يمثل حزباً أو طائفة أو جهة بعينها».