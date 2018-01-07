17 قتيلاً بغارات لقوات النظام على الغوطة الشرقية

بيروت (وكالات)

قتل 17 مدنياً على الأقل وأصيب آخرون بجروح أمس في غارات لطائرات روسية وسورية على مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأعلن المرصد أنه «وثق مقتل 12 مدنياً بينهم طفلان في حمورية، ومدنيان اثنان في مدينة مديرا وثلاثة آخرون في عربين»، كما أصيب نحو 35 شخصاً بجروح في المناطق الثلاث.

وقال مديره رامي عبد الرحمن «واصلت الطائرات الحربية السورية والروسية السبت قصفها العنيف للغوطة الشرقية مستهدفة المزيد من المناطق السكنية». ورجح «ارتفاع عدد قتلى هذه الغارات نتيجة وجود إصابات خطيرة، فضلاً عن مفقودين يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض».

وشاهد مصور لفرانس برس في حمورية أبنية مدمرة بالكامل في منطقة سكنية جراء الغارات، وبدت مبان عدة وقد انهارت واجهاتها في شارع ملأته الأنقاض.

وسارع الأهالي وفرق الدفاع المدني إلى المكان، ونقل مصور فرانس برس مشاهدته لأحد المدنيين، وهو يمر أمام سيارة تحترق وبين يديه طفل يبكي وقد ملأ الغبار وجهه وثيابه، فيما حمل آخر طفلة بدت جثة هامدة.