سلوكيات اللاعبين في قفص الاتهام !!

رضا سليم (دبي)
يبدأ مجلس إدارة اتحاد اليد خلال الفترة المقبلة مشروع تغيير لائحة العقوبات، التي تخص مسابقات اللعبة، بعدما انتشرت المشاكل والسلوكيات المرفوضة في المباريات، حيث باتت الاشتباكات بين اللاعبين والاعتراضات على الحكام والاحتكاك بهم صورة متكررة، كما قرر المجلس إلغاء استبدال العقوبة مقابل مبلغ مالي للحد من الظاهرة.
«الاتحاد» طرحت القضية على عدة أطراف وحرصت على استطلاع الجانب النفسي وعلاقة ما يحدث من اللاعبين بالضغط النفسي، في الوقت الذي أرجع البعض ما يحدث في الملاعب إلى قلة الثقافة وعدم الوعي من جانب اللاعبين الذين يندرجوا تحت بند الهواة.
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وأضاف: وجود الطبيب النفسي بات أمراً مهماً في كل أنديتنا، لأن اللاعب يحتاج إلى جلسة نفسية من أجل تجهيزه وشحنه للمباراة بشكل إيجابي وتحفيزه على الأداء القوي، ومنحه جرعة ثقة بالنفس ليتمكن من التركيز على المهارات، والالتزام سلوكياً، ولكن غياب الطبيب النفسي قد ينج عنه الكثير من الحالات السلبية في ظل غياب الروح الرياضية التي بدأت تتلاشى في الملاعب والصالات، وهو ما يتحمله المسؤولون عن كل لعبة.
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