الاحتلال يخطط لتعزيز أمن المستوطنين

رام الله، غزة (الاتحاد)

عرض نائب وزير جيش الاحتلال ايلي بن دهان خطة الجيش الأمنية التي أطلق عليها (كيشت يونتان) والتي يسعى الاحتلال من خلالها إلى تحسين وضع المستوطنين وتحسين مستوى الحماية المقدمة لهم بمشاركة قائد المنطقة الوسطى روني نوما ورئيس مجلس المستوطنات حننال دورني وممثلي المستوطنين في الأراضي المحتلة. وتهدف الخطة إلى الحفاظ على التفوق الأمني للمستوطنين وإدخال التكنولوجيا المتطورة في البنية الأمنية وفق بن دهان وتتضمن الخطة شق طرق التفافية جديدة في الضفة وغور الأردن إضافة إلى تحسين طرق قائمة، وتحصينها بشكل أكبر وفرض إجراءات أمنية جديدة عليها لضمان أمن المستوطنين فيها ومنها الشوارع التي تحمل أرقاما.

وأطلع دهان قادة المستوطنين على الشوارع والطرق التي شرع الجيش بالعمل فيها ومنها شارع أطلق عليه لقب الضفة، وقال بن دهان إن هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها خطة استراتيجية شاملة لتحسين حياة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، موضحا أن هذا جاء بتوجيه من وزير جيش الاحتلال ليبرمان بشكل مباشر.