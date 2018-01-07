فلسطينيون يهاجمون موكب بطريرك الروم الأرثوذكس

بيت لحم، الضفة الغربية (وكالات)

منعت الشرطة الفلسطينية محتجين مسيحيين فلسطينيين على بيع عقارات تابعة للكنيسة الأرثوذكسية من اعتراض موكب بطريرك القدس للروم الأرثوذكس في بيت لحم التي قصدها السبت للاحتفال بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي. وتدافع متظاهرون مع قوات الأمن الفلسطينية التي كانت تحمل الهراوات وضربوا سيارات الشرطة المرافقة بقبضاتهم، لكن موكب البطريرك ثيوفيلوس الثالث عبر بسلام في سيارته السوداء إلى كنيسة المهد لإحياء احتفالات الميلاد.

وقال سلامة شاهين، أحد النشطاء في حركة الشبيبة الأرثوذكسية لوكالة فرانس برس «اليوم نقف هنا لمنع دخول الخائن ثيوفيلوس».

وأضاف «لا نريد هذا الرجل. يجب أن يمثل هذا الرجل أمام المحكمة لأنه خان الوطن وخان الكنيسة وخان كل مبادئ الإنسانية».

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن ثيوفيلوس انضم إلى الزعماء الروحيين للكنائس السريانية والقبطية في الكنيسة القديمة حيث ولد المسيح بحسب المعتقدات الدينية.