الخارجية الفلسطينية تندد بالحملة الأميركية الإسرائيلية ضد «الأونروا»

عبد الرحيم الريماوي وعلاء المشهراوي (رام الله، غزة)
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس بالحملة الأميركية الإسرائيلية الشرسة التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». واعتبرت الوزارة في بيان لها أن التناغم الأميركي الإسرائيلي الراهن يهدف إلى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بما فيها القدس والأرض والحدود واللاجئين من طرف واحد بالاعتماد على قوة الاحتلال.
ورأت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن ذلك يعد انتقالا دراماتيكيا واضحاً إلى مرحلة فرض الحلول على الجانب الفلسطيني والعربي عبر ما يشبه العمليات الجراحية القسرية في محاولة لتعميق الاحتلال والاستيطان وكأنهما أمر واقع مفروغ منه وغير قابل للتفاوض.
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وطالب البيان دول العالم باتخاذ موقف صريح وواضح قادر على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين إذا ما اختار الحفاظ على النظام العالمي ومرتكزاته وإنقاذ ما تبقى من مصداقيته.
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