«شرطة دبي» تنظم مؤتمر الرياضة في مواجهة الجريمة

دبي ( وام )

تنظم القيادة العامة لشرطة دبي أعمال «مؤتمر الرياضة في مواجهة الجريمة» للعام السادس على التوالي من 17 إلى 19 يناير الجاري.

وأعلنت تعاونية الاتحاد في دبي رعايتها الذهبية لحفل افتتاح المؤتمر، للمرة الثالثة على التوالي، وقدمت 200 ألف درهم، جاء الإعلان خلال استقبال اللواء عبد الرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لإسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي رئيس اللجنة المنظمة العليا، سهيل البستكي مدير التسويق والاتصال بالتعاونية بحضور العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا المنسق العام للمؤتمر.

وأشاد اللواء رفيع بدور الجمعية وجهودها في دعم مبادرات القيادة العامة لشرطة دبي التي تستثمرها بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف الجانبين. من جانبه أكد سهيل البستكي أن إسعاد المجتمع هو نهج عمل الجمعية، مشيرا إلى حرصها على دعم الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى نشر الخير والفائدة والسعادة بين أفراد المجتمع، وذلك انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية للجمعية الرامية للمساهمة في دعم تطلعات القيادة الرشيدة لبناء مجتمع واع وقوي ذات فوائد متينة أساسها المعرفة والإبداع والابتكار. وأضاف البستكي أن تقديم الدعم للمؤتمر يؤكد استمرار التعاونية بنهجها الخير، لافتا إلى أن الرياضة عنصر أساسي من عناصر السعادة لدى الفرد بشكل مباشر أو غير مباشر لإيمانهم بأن استثمار أوقات الفراغ في الأنشطة والبرامج الإيجابية يعتبر خط الدفاع الأول الذي يسهم في درء المخاطر عن أبنائنا، إضافة إلى تنشئة جيل واع صحي ومثقف.