ثلاثة شعراء في «قمة الخير في تثقيف الغير»

دبي (الاتحاد)
أقامت مكتبة «اقرأ واستمتع» بحديقة زعبيل جلسة حوارية وشعرية تحت شعار «قمة الخير في تثقيف الغير» بحضور
الشاعرة والكاتبة كلثم عبدالله، والشاعر مطر رمضان، والإعلامية والشاعرة غالية خوجة. في البداية تحدثت وداد بوشنين، رئيس مجلس الإدارة، مؤكدة الاعتزاز والتقدير الكبيرين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لإطلاقه المبادرة العظيمة التي توجت عام 2017 بعام الخير، تأكيداً من سموه على حرص الدولة على ترسيخ الإرث الإنساني، ومواصلة العطاء الأصيل في نفوس أبناء الإمارات، وسعيهم الدؤوب لتجسيد عطائهم في أنبل الصور الإنسانية.
|
|
وأكدت الشاعرة غالية خوجة على مفهوم العطاء والخير وارتباطه بالثقافة، وأشارت إلى ضرورة الالتفاف وراء القيم الجمالية مثل التسامح والعدالة، ثم ألقت مجموعة من قصائدها من شعر الفصحى منها «معراج الأرجوان»، و«عجوز وراء الرياح».