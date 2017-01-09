المسلمات والتفوق في التعليم

ستوري هينكلي*

أصبحت النساء المسلمات، اللاتي تخلفن كثيراً عن نظرائهن الرجال في التعليم، يلحقن بهم بسرعة، بل ويتفوقن عليهم أحياناً. ووفقاً لدراسة نشرها مركز بيو للأبحاث يوم الثلاثاء، فإن الشابات في الدول الإسلامية حصلن في المتوسط على ست سنوات من التعليم، أقل بنحو 1.1 سنة عن نظرائهن من الشباب. وهذا يمثل تحسناً كبيراً مقارنة بالأجيال الأكبر سناً التي خضعت للدراسة، حيث كانت النساء تحصل على 2.5 عام من التعليم مقارنة بـ 4.6 عام للرجال.

وفي دول الخليج العربية، كانت مكاسب التعليم بين النساء المسلمات رائعة للغاية، بحسب ما يشير مركز «بيو»، لدرجة أن اتجاهات الجنسين أصبحت معكوسة. ففي قطر مثلا نجد أن 51% من الشابات حصلن على شهادات في التعليم العالي، مقارنة بـ34% من مواطنيهن الذكور.

وفي هذا الإطار، تقول «فيدا عدلي»، أستاذ الدراسات العربية في جامعة جورج تاون في واشنطن، «إن النساء لا يتفوقن فقط على الرجال في العدد، بل أيضاً في الأداء»، بما في ذلك مجالات مثل الرياضيات والعلوم.

ورغم ذلك، فإن الإنجاز التعليمي وفرص العمل، وهذان حافزان هامان لاستقلال المرأة وتحقيق المساواة الاجتماعية، لا يرتبطان معاً في هذه الدول.

يقول «شيبلي تلحمي»، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماريلاند وزميل بارز في معهد بروكينجز في واشنطن، «إن السؤال لا يتعلق بما إذا كن سيحصلن على التعليم، بل هل سيؤدي هذا التعليم إلى الحصول على وظائف». ويضاف: «لقد قمنا بدراسات كثيرة، واللحظة التي تبدأ فيها المرأة في الحصول على راتب تصبح أكثر استقلالية».