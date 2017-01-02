«الإقامة وشؤون الأجانب» تتوج بكأس حكومة دبي

دبي (الاتحاد)

توجت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بكأس بطولة فرسان حكومة دبي 2016، فيما فازت بالمركز الأول الفارسة آمنة محمد قمبر من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في منافسات الفردي في البطولة التي نظمها النادي الملكي للفروسية.

شاركت بالبطولة العديد من الدوائر الحكومية خضعوا لعدة اختبارات منها النظرية والعملية، وجاءت بالمركز الثاني دائرة الأراضي والأملاك بدبي، فيما حلت في المركز الثالث دائرة محاكم دبي، وجاء في المركز الثاني في ترتيب الفرسان خالد بن سويدان من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ونال المركز الثالث الفارس مدحت الخطيب من دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وأقام النادي الملكي للفروسية احتفالية ضخمة بمناسبة ختام البطولة أقيمت بمقر النادي، حضرها الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم والشيخة هند القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان الخاطري، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

كما حضر من جانب الإدارات الحكومية اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وجمعة بن حميدان نائب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والعميد أحمد الصايغ مساعد المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ولمياء خان مديرة نادي دبي للسيدات، كما حضر من الهيئة الدبلوماسية الدكتور حسين العزاوي قنصل عام جمهورية العراق، إضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الحكومية الأخرى المشاركة في البطولة من محاكم دبي وهيئة الطرق والمواصلات ومطارات دبي.