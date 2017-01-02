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«الماتادور 70» يؤكد عودته باللقب الرابع

«نجمة مبادلة» تجهز نادال لـ «موسم التحدي»
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تاريخ النشر: الإثنين 02 يناير 2017

«الملك»: الآن يمكنني العودة لوطني وأنا أشعر بالارتياح

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أضاف المخضرم رافاييل نادال لقبه رقم 70 بفوزه ببطولة مبادلة العالمية للتنس، للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، ليؤكد بالتالي عودته بقوة إلى ميادين التنس العالمية بعد موسمين عانى فيهما الأمرين من الإصابات التي حالت دون مواصلته حصاده المثير للألقاب، مما تسبب في تراجعه على لائحة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين واحتلاله المركز التاسع مع ختام الموسم الماضي.

ويعد نادال، البالغ من العمر 30 عاماً، أحد أفضل الأبطال الذين أنجبتهم اللعبة على مدار تاريخها الطويل، ومن هنا انصب الاهتمام على مشاركته في النسخة الأخيرة للبطولة بوصفه حامل اللقب كذلك، لتؤكد خطواته الواثقة التي قطعها في هذا الاستحقاق عودته القوية من الإصابة التي عانى منها في الرسغ، حيث بدا في حالة بدنية رائعة وذهنية فائقة.

وأعرب نادال عن سعادته الكبيرة، كونه سيغادر أبوظبي بعد تحقيقه الفوز في 3 مباريات أعقبها تتويجه بلقب بطولة مبادلة العالمية للتنس، مؤكداً أن هذا الفوز منحه طاقة إيجابية للمرحلة المقبلة التي تتطلب جهوداً كبيراً والخوض في تحديات كثيرة ، لافتاً إلى أن التدريبات التي خاضها في أبوظبي لم تكن كثيفة، لكنه نجح في تحقيق الفوز.

ولم يخف نادال الصعوبات التي واجهته في المباراة النهائية بسبب مواجهته لأشعة الشمس، مشيراً إلى أن قدرته على التعامل مع متطلبات المباراة كانت تتصاعد وبشكل أفضل مع تبدد أشعة الشمس، على حد وصفه، ليسهم ذلك في إنهاء المباراة لصالحه، معرباً عن سعادته بالأداء الذي قدمه خلال المجريات. ... المزيد
     
 

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