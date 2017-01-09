«الهلال الأحمر» تقدم دعماً للمستشفى الجامعي بالمكلا

المكلا (وام)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية دعم القطاع الصحي في المناطق المحررة في اليمن في إطار عملية إعادة بناء وترميم المشافي وتجهيزها بالمستلزمات كافة بتمويل من الإمارات العربية المتحدة لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني الشقيق وتأمين الحياة الكريمة له. وقدمت «الهيئة» دعماً جديداً للشرائح الكادحة في المجتمع، وفي مقدمتهم ذوو الدخل المحدود وعمال الخدمات والمتعاقدين في مستشفى الجامعي لطب النساء والولادة والقسطرة القلبية بفوة في مدينة المكلا، حيث زار وفد من «الهيئة» برئاسة مشرف مشاريع «الهلال الأحمر» بحضرموت شوقي التميمي أمس، المستشفى لملامسة احتياجات العاملين فيها من ذوي الدخل المحدود. ووزع الوفد مساعدات إنسانية من مواد غذائية وأغطية وبطانيات، إلى جانب تفقد أقسام المستشفى، ورفع الاحتياجات الضرورية من أجهزة طبية ومعدات.

وقال عبدالله المسافري رئيس فريق الهلال الأحمر بحضرموت، إن هذه المساعدات تندرج في سياق الجهود التي تبذلها الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة على الشعب، مؤكداً حرص «الهيئة» على المساعدة في رفع المعاناة عن المحتاجين، خاصة الشرائح الكادحة في المجتمع اليمني. وأعرب المتعاقدون وأصحاب الدخل المحدود بالمستشفى عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذه المبادرة الإنسانية التي تركت أثراً طيباً في نفوسهم. وعبروا عن شكرهم للجهود التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر للتخفيف من معاناتهم. وثمنوا مواقف الإمارات حكومة وشعباً، وأشادوا بجهودها في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء حضرموت.