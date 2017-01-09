«الرياضة واللياقة البدنية» يكرم 35 مدرسة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

كرم برنامج الشيخ محمد بن راشد للرياضة واللياقة البدنية في شرطة دبي، 35 مدرسة من إمارة رأس الخيمة، وذلك عن مشاركتها في فعاليات البرنامج لعام 2016، حضر الحفل الذي أقيم براك مول برأس الخيمة بحضور كل من فاطمة الحرمي منسقة الأنشطة الرياضية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية، وفاطمة أبو حجير رئيس قسم الوعي الرياضي بإدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي.

وأعربت فاطمه المحرمي، عن سرورها بالنتائج المتميزة التي ظهرت عليها مدارس رأس الخيمة المشاركة بفعاليات برنامج الشيخ محمد بن راشد للرياضة واللياقة البدنية والأرقام المسجلة وعدد المستفيدين من طلبة وطالبات المدارس، فيما يتصل برفع معدل اللياقة البدنية ومكافحة السمنة على مستوى منطقة رأس الخيمة التعليمية، وأشادت بالدور الكبير الذي يقوم به برنامج الشيخ محمد بن راشد في تعزيز الثقافة الرياضية والصحية في المجتمع المدرسي والمبادرات العديدة التي يقوم بها البرنامج من أجل حياه صحية ورياضية تسود المجتمع المدرسي برأس الخيمة. ومن ناحيتها، أكدت فاطمة بوحجير أهمية نشر الرياضة في المدارس بالدولة، لما لها من أهمية في المحافظة على صحة الفرد.