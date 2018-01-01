بيت شعر المفرق يحتفي باللغة



تاريخ النشر: الإثنين 01 يناير 2018 عمّان (الاتحاد) احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، أقام بيت الشعر في المفرق (شمالي الأردن)، أمسية شعرية، قرأ فيها الشاعران عارف عواد الهلال، وعطا الله الحجايا، مجموعة من القصائد.مقدم الأمسية الإعلامي محمد الفاعوري قدم للقراءات الشعرية بإضاءة عامة على المشهد الشعري في الوطن العربي، والأثر الثقافي الذي تركته بيوت الشعر في هذا المشهد بعد مرور عامين على إعلان مبادرة فتح بيوت الشعر التي انطلقت برؤية ثاقبة من لدن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة.