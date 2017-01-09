ختام ناجح لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتزلج الاستعراضي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس الأول بنجاح كبير منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولي للتزلج الاستعراضي، الذي نظمته أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وبمتابعة واهتمام كبيرين من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الرياضات الجليدية وبإشراف الاتحاد الدولي للتزلج، وبشراكة إعلامية من كل من أنا زهرة ومجلة ماجد، وبرعاية مستشفى هيلث بوينت راعي الخدمات الصحية والطبية للكأس الذي أقيمت فعالياته في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية. وتفوقت نسخة هذا العام من الكأس على سابقاتها بنسبة مشاركة دولية منقطعة النظير بمشاركة 23 دولة، شملت الإمارات، أستراليا، روسيا، كندا، فرنسا، النمسا، هونج كونج، كازاخستان، أستونيا، فنلندا، الصين تايبيه، جمهورية التشيك، اليونان، أندونيسيا، ليتوانيا، ماليزيا، هولندا، بولندا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، سنغافورة، سويسرا، تايلاند، ومثلهن في المنافسات 95 لاعبة ولاعب من خيرة المتزلجين الاستعراضيين على مستوى العالم من جميع الفئات العمرية، بداية بفئة المبتدئين الأساسية وحتى فئة المحترفين وسط حضور إماراتي مميز من خلال مشاركة نجمة التزلج الاستعراضي زهرة لاري في فئة المحترفين وشيخة الظاهري وأميرة مبارك في فئة المبتدئين المتقدمة، ودياب الدرمكي وعلياء الظاهري ومهرة البلوشي في فئة المبتدئين الأساسية. وعلى النقيض من برودة الجليد في حلبة أبوظبي للتزلج، اشتعلت منافسات الكأس بحرارة خلال أيامها الثلاثة وتنافس المشاركون في تقديم أفضل عروض التزلج في مسابقتي البرنامج المنفرد القصير والتزلج الاستعراضي الحر، ووجد أداء المتنافسين استحساناً من لجنة التحكيم وإعجاب وتفاعل الجمهور الذي تابع فعاليات الكأس بحماس شديد. وبانتهاء منافسات اليوم الثالث اكتملت النتائج النهائية لنسخة الكأس هذا العام لتظهر سيطرة أوروبية وفرنسية بشكل خاص على المراكز الثلاثة الأولى في معظم الفئات، ففازت الفنلندية إيمي بيلتونين بلقب الكأس لفئة المحترفين - سيدات بمجموع نقاط بلغ 152.73 نقطة وجاءت النمساوية كريستين فرانك وصيفة لها محققة 136.51 نقطة لتحل السلوفينية داسا جرم ثالثة برصيد 130.74 نقطة. وظفر الفرنسي شفيق بيسغير بلقب الكأس لفئة المحترفين - رجال بإحرازه 216.82 نقطة وتبعه في المركز الثاني السويسري نور الله ساهاكا بمجموع 192.85 نقطة، واحتل لاعب هونج كونج هاري هوا يين لي المركز الثالث بعد أن بلغ رصيد نقاطه 146.94 نقطة. واستطاعت الفرنسية نجمة محمود حصد لقب فئة الشباب - إناث بحصولها على 110.17 نقطة وأعقبتها في المركز الثاني لاعبة هونج كونج هيو تشينج وونج برصيد بلغ 105.82 نقطة، فيما حلت السويسرية كاميلي شيرفيت في المركز الثالث بمجموع 103.29 نقطة. وعلى الجانب الآخر أحرز الفرنسي يان فريشون لقب فئة الشباب - ذكور حاصلاً على 137.06 نقطة، وجاء مواطنه الفرنسي لطفي سيرير، ثانياً برصيد 128.62 نقطة الذي لحق به الجنوب أفريقي ماثيو سامويلز بمجموع 116.95 نقطة، وتواصلت الصدارة الفرنسية لفئات الكأس فحظيت الفرنسية نايومي موجنير بلقب فئة المبتدئين المتقدمة بمجموع نقاط يبلغ 87.38 نقطة، وحققت الأستونية نينا بتروكينا المركز الثاني برصيد 81.92 نقطة وأحرزت تسين نام نيكول شان من هونج كونج المركز الثالث بمجموع 76.07 نقطة، بينما تمكن الفرنسي فلافوين من الحصول على لقب فئة المبتدئين المتقدمة - ذكور برصيد 81.26 نقطة، واحتل الكازاخستاني دياس أنور بيك المركز الثاني بمجموع 58.54 نقطة، وجاء مواطنه عادل ستانبييف في المركز الثالث محرزاً 44.68 نقطة. وشهدت فئة المبتدئين الأساسية (أ) - إناث فوز السويسرية إليسيا شوستر بلقب الفئة بمجموع نقاط بلغ 35.40 نقطة، وتبعتها الفرنسية جيانا لوييز في المركز الثاني برصيد بلغ 32.60 نقطة، وحلت البولندية آنا كوجلر في المركز الثالث بمجموع 31.06 نقطة، وفي فئة المبتدئين الأساسية (أ) - ذكور حاز السنغافوري باغييل سنج على لقب الفئة برصيد 26.64 نقطة، وحقق لاعبنا دياب الدرمكي المركز الثاني بتحقيقه مجموع 24.13 نقطة، وضمن فئة المبتدئين الأساسية (ب) أحرزت الفرنسية كاميلي تريفون لقب الفئة برصيد 34.49 نقطة، وحصلت مواطنتها الفرنسية آن شارلوت جوانيت على مركز الوصيفة بمجموع بلغ 33.77 نقطة لتحل الكازاخستانية ميلينا كيم في المركز الثالث بمجموع 28.83 نقطة. وأظهر فريق الإمارات مستوى جيداً خلال المنافسات خصوصاً في فئات المبتدئين التي قدمت فيها المشاركات مستوى طيباً بالنسبة لحداثة عهدهن باللعبة، وبالإضافة لفوز لاعبنا دياب الدرمكي بالمركز الثاني في فئة المبتدئين الأساسية (أ) - ذكور أحرزت النجمة زهرة لاري المركز الـ15 في فئة المحترفين برصيد 74.76، واحتلت أميرة مبارك المركز العاشر في فئة المبتدئين المتقدمة برصيد 50.02 نقطة، وجاءت شيخة الظاهري في المركز الثاني عشر بمجموع 48.40 نقطة عن ذات الفئة، أما في فئة المبتدئين الأساسية (أ) - إناث حلت لاعبة منتخبنا علياء الظاهري في المركز الـ15 بمجموع بلغ 16.29 نقطة، وتلتها في المركز السادس عشر مهرة البلوشي برصيد 15.29 نقطة.