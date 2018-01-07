شكراً محمد بن زايد ‬تحلق ‬في ‬شواطئ ‬دبي

دبي (الاتحاد)

‬توج ‬القارب «‬ناس ‬10» بقيادة ‬الثنائي ‬سعيد ‬عبيد ‬القامة ‬وفالح ‬المنصوري ‬بطلا ‬لسباق ‬القوارب ‬الخشبية ‬السريعة ‬-الجولة ‬الثانية ‬من ‬بطولة ‬الإمارات ‬2017-2018 ‬الذي ‬نظمه ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬وحمل ‬مبادرة «‬شكرا_‬محمد_‬بن_‬زايد» ‬تجاوبا ‬مع ‬الحملة ‬الوطنية ‬التي ‬أطلقها ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي، رعاه ‬الله، ‬في ‬ذكرى ‬تولي ‬سموه ‬مقاليد ‬الحكم ‬في ‬إمارة ‬دبي ‬بتوجيه ‬الشكر ‬إلى ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬ولي ‬عهد ‬أبوظبي ‬نائب ‬القائد ‬الأعلى ‬للقوات ‬المسلحة.

واستضاف‎ ‬شاطئ ‬الصفوح امس ‬تظاهرة ‬كبيرة ‬كانت بمثابة خير ‬فاتحة ‬لأنشطة ‬النادي ‬في ‬عام ‬زايد ‬2018 ‬حيث ‬حظي ‬السباق ‬بمشاركة ‬16 ‬قارباً ‬اصطفت ‬جميعها ‬قبالة ‬هلال ‬نخلة ‬جميرا ‬الشرقي.

ونجح‎ ‬القارب ‬ناس ‬10 ‬في ‬تأكيد ‬قوته ‬تجهيزه ‬وتميزه ‬في ‬سباقات ‬الموسم ب‬الانقضاض ‬على ‬المقدمة ‬والسيطرة ‬على ‬مراحل ‬السباق، ‬حيث ‬قطع ‬مسافة ‬السباق ‬التي ‬وصلت ‬إلى ‬27.2 ‬ميل ‬بحري ‬وشملت ‬6 ‬لفات ‬في ‬زمن ‬قدره ‬31.01.72 ‬دقيقة.

وعزز‎ ‬طاقم ‬القارب ‬ناس ‬10 ‬بقيادة ‬الثنائي ‬سعيد ‬عبيد ‬القامة ‬وفالح ‬المنصوري ‬موقفه ‬في ‬صدارة ‬الترتيب ‬العام ‬للبطولة، رافعا ‬رصيده ‬إلى ‬800 ‬نقطة ‬محتفظا ‬بالعلامة ‬الكاملة، وتقدم‎ ‬ناس ‬10 ‬على ‬جميع ‬المنافسين من ‬بينها ‬القارب ‬الكويتي ‬رهيب ‬17 ‬بقيادة ‬المتسابق ‬المخضرم ‬عبداللطيف ‬العماني ‬وجاسم ‬نادر ‬الرجيب ‬والذي ‬انهى ‬السباق ‬في ‬المركز ‬الثاني ‬مسجلا ‬زمنا ‬قدره ‬31.11.03 ‬دقيقة ‬رافعا ‬رصيده ‬إلى ‬525 ‬نقطة ‬في ‬المركز ‬الثاني ‬بالشراكة ‬مع ‬القارب ‬المشخص ‬مارين ‬3 ‬بقيادة ‬الشقيقين ‬خليفة ‬وذياب ‬حميد ‬بن ‬ذيبان ‬الذي ‬واصل ‬تألقه ‬في ‬منافسات ‬الموسم ‬محققا ‬المركز ‬الثالث ‬في ‬الترتيب ‬العام ‬للسباق ‬منهيا ‬السباق ‬في ‬زمن ‬قدره ‬31.22.23 ‬دقيقة ‬ليحتفظ ‬بحظوظه ‬في ‬المنافسة ‬على ‬لقب ‬الموسم ‬حيث ‬يملك ‬حاليا ‬525 ‬نقطة ‬أيضا.

وبرز‎ ‬القارب ‬الكويتي ‬رهيب ‬4 ‬بقيادة ‬الثنائي ‬مصطفي ‬عبد ‬الوهاب ‬دشتي ‬وعبدالرحمن ‬هاشم ‬العبد ‬الله والذي ‬انهى ‬دورات ‬السباق ‬في ‬زمن ‬قدره ‬31.40.09 ‬دقيقة ‬بينما ‬نجح ‬القارب ‬النوبي ‬للسباقات ‬5 ‬بقيادة ‬الثنائي ‬عبد ‬الله ‬النوبي ‬يوسف ‬وسعيد ‬عبد ‬الله ‬النوبي ‬في ‬الصعود ‬إلى ‬منصة ‬الأبطال ‬مع ‬نهاية ‬السباق ‬المثير ‬محتلا ‬المركز ‬الخامس ‬ومسجلا ‬زمنا ‬قدره ‬31.44.15 ‬دقيقة.

وفي‎ ‬باقي ‬المراكز ‬جاء ‬قارب ‬نادي ‬الحمرية ‬رقم ‬55 ‬بقيادة ‬حسن ‬علي ‬الشامسي ‬وماجد ‬علي ‬عبد ‬الله ‬المرزوقي ‬في ‬المركز ‬السادس ‬بينما ‬احتل ‬المركز ‬السابع ‬القارب ‬رهيب ‬7 ‬بقيادة ‬حسين ‬شويرد ‬والعماني ‬ثاني ‬البوسعيدي ‬وحل ‬ثامنا ‬القارب ‬الحمري ‬للسباقات ‬20 ‬بقيادة ‬الثنائي ‬محمد ‬احمد ‬الهاملي ‬وماجد ‬عثمان ‬خلف ‬ونجح ‬القارب ‬رهيب ‬11 ‬بقيادة ‬الثنائي ‬سعود ‬نادر ‬الرجيب ‬واحمد ‬محمد ‬السويدي ‬في ‬احتلال ‬المركز ‬التاسع ‬بينما ‬ذهب ‬المركز ‬العاشر ‬إلى ‬القارب ‬الكراج ‬الكويتي ‬99 ‬بقيادة ‬محمد ‬خلف ‬المهيري ‬ومحمد ‬محسن ‬علي.

وجرت‎ ‬بعد ‬نهاية ‬السباق ‬مباشرة ‬مراسم ‬تتويج ‬أصحاب ‬المراكز ‬الخمسة ‬الأولى، ‬بحضور ‬محمد ‬عبد ‬الله ‬حارب ‬عضو ‬مجلس ‬إدارة ‬النادي ‬المدير ‬التنفيذي ‬الذي أشاد ‬‬بالنجاح ‬الكبير ‬الذي ‬تحقق في السباق.