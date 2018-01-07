شكراً محمد بن زايد ‬تحلق ‬في ‬شواطئ ‬دبي

دبي (الاتحاد)
توج القارب «ناس 10» بقيادة الثنائي سعيد عبيد القامة وفالح المنصوري بطلا لسباق القوارب الخشبية السريعة -الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2017-2018 الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وحمل مبادرة «شكرا_محمد_بن_زايد» تجاوبا مع الحملة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي بتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
واستضاف شاطئ الصفوح امس تظاهرة كبيرة كانت بمثابة خير فاتحة لأنشطة النادي في عام زايد 2018 حيث حظي السباق بمشاركة 16 قارباً اصطفت جميعها قبالة هلال نخلة جميرا الشرقي.
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وعزز طاقم القارب ناس 10 بقيادة الثنائي سعيد عبيد القامة وفالح المنصوري موقفه في صدارة الترتيب العام للبطولة، رافعا رصيده إلى 800 نقطة محتفظا بالعلامة الكاملة، وتقدم ناس 10 على جميع المنافسين من بينها القارب الكويتي رهيب 17 بقيادة المتسابق المخضرم عبداللطيف العماني وجاسم نادر الرجيب والذي انهى السباق في المركز الثاني مسجلا زمنا قدره 31.11.03 دقيقة رافعا رصيده إلى 525 نقطة في المركز الثاني بالشراكة مع القارب المشخص مارين 3 بقيادة الشقيقين خليفة وذياب حميد بن ذيبان الذي واصل تألقه في منافسات الموسم محققا المركز الثالث في الترتيب العام للسباق منهيا السباق في زمن قدره 31.22.23 دقيقة ليحتفظ بحظوظه في المنافسة على لقب الموسم حيث يملك حاليا 525 نقطة أيضا.
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وفي باقي المراكز جاء قارب نادي الحمرية رقم 55 بقيادة حسن علي الشامسي وماجد علي عبد الله المرزوقي في المركز السادس بينما احتل المركز السابع القارب رهيب 7 بقيادة حسين شويرد والعماني ثاني البوسعيدي وحل ثامنا القارب الحمري للسباقات 20 بقيادة الثنائي محمد احمد الهاملي وماجد عثمان خلف ونجح القارب رهيب 11 بقيادة الثنائي سعود نادر الرجيب واحمد محمد السويدي في احتلال المركز التاسع بينما ذهب المركز العاشر إلى القارب الكراج الكويتي 99 بقيادة محمد خلف المهيري ومحمد محسن علي.
وجرت بعد نهاية السباق مباشرة مراسم تتويج أصحاب المراكز الخمسة الأولى، بحضور محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي الذي أشاد بالنجاح الكبير الذي تحقق في السباق.