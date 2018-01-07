العنابي بروح الفريق الواحد: شكراً محمد بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

قام الفريق الأول بنادي الوحدة، برفع لافتة كبيرة تحمل عبارة #شكراً_محمد_بن_زايد وصورته، في إطار دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيه الشعب الإماراتي بكافة شرائحه وأطيافه، لرفع آيات الشكر والحب والعرفان والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك عرفاناً لما ظل يقدمه سموه من عمل كبير من أجل رفعة شأن الإمارات والارتقاء برفاهية وسعادة شعبها وتحقيق الغايات والمقاصد العليا للدولة.

وجاء رفع اللافتة قبيل انطلاقة التدريب المسائي، بحضور الجهازين الإداري والفني واللاعبين الذين عبروا بشفافية وصدق عن حبهم وولائهم للقيادة الرشيدة.