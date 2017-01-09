التميمي: سمعة «الإمارات» فتحت أبواب التفوق الدولي

دبي (الاتحاد)

أقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان «التجارب المتميزة»، وتحدث فيها ناصر التميمي أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو والكيك بوكسينج، الحاصل على فئة الإداري المحلي، والكويتي فهيد الديحاني الفائز بفئة أفضل رياضي عربي، والسعودي علي الزهراني الفائز بفئة أفضل مدرب عربي، والعراقي مهند أحمد الفائز بجائزة أفضل ابتكار تطبيقي.

وتشارك الفائزون الذين تحدثوا في هذه الجلسة أمراً واضحاً، وهو صبر السنوات الطويلة من أجل حصد التفوق الذي جنوه بعد إصرار وعزيمة، وكانوا جميعاً أصحاب مبادرات ساهمت لاحقاً في تغيير الرياضة في بلدانهم والمساهمة في إنجازاتها وتطورها.

واستعرض التميمي مسيرته التي تناهز أربعة عقود في الرياضة ما بين لاعب وإداري نجح خلالها بترك بصمته على الساحة الرياضية، إلى جانب تفوقه الدولي، حيث يشغل حالياً منصب أمين الصندوق في الاتحاد الدولي للجودو، وساهم منذ توليه المنصب عام 2007، في زيادة مداخيل الاتحاد الدولي والعائد على الأعضاء المنتسبين له، إلى جانب المساهمة في تعزيز مستويات المدربين في الأندية الخاصة، وإصدار مجلة رياضية مختصة وبارزة توزع مجاناً.

وحول مسيرته في الاتحاد الدولي، قال التميمي: ساعدتني سمعة دولة الإمارات، في مهمتي الدولية، إلى جانب الدعم القوي من الاتحاد الآسيوي والاتحادات العربية، لكن الترشح والفوز بالمنصب لم يكن سهلاً أمام صاحب المنصب السابق، لكن النتائج جاءت على أرض الواقع لتؤكد الحرص على رفع المداخيل ودعم الاتحادات جميعاً حول العالم.