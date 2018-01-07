ريجيكامب: لا يمكن تأجيل المباراة.. وظروفنا مشابهة للجزيرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

قادت العقوبة الانضباطية التي وقعت على قائد فريق الوحدة بإيقافه مباراتين إضافيتين بجانب عقوبة الطرد، التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام العين في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، إلى رفع عدد الغيابات في صفوف «العنابي» إلى 4 لاعبين في مواجهته مع الجزيرة غداً في المباراة المؤجلة من الجولة 11 لدوري الخليج العربي، حيث يغيب أيضاً المغربي مراد باتنا وسلطان الغافري للإيقاف بالإنذار الثالث، بجانب حمدان الكمالي، الذي يخضع للتأهيل من الإصابة.

وأكد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوحدة أن البدلاء الذين سيدفع بهم يملكون القدرة على تعويض النقص في الفريق، مشيراً إلى أن فترة توقف الدوري منحته فرصة جيدة للتحضير المريح للفريق للفترة المقبلة، وأبدى ثقته الكبيرة في أن من يشارك بديلاً لمراد باتنا سيكون قادراً على تعويضه.

وقال: مباراتنا مع الجزيرة مهمة وقوية، ونبحث فيها عن الفوز فقط حتى نقلص الفارق مع المتصدر إلى نقطتين، وندرك جيداً أن المباراة صعبة، وكل شيء متوقع فيها، وبغض النظر عن وضع المنافس فهي لن تكون مواجهة سهلة، خاصة أنها أمام حامل لقب الدوري الذي يملك مجموعة من اللاعبين الجيدين، وثقتي كبيرة في فريقي وفي أن العناصر التي سيتم الدفع بها ستكون على قدر التحدي وتؤدي المطلوب منها.

وعن التقارير التي تحدثت عن مطالبة الجزيرة بتأجيل المباراة قال ريجيكامب: نعاني نفس الظروف من حيث النقص في صفوف الفريق، ونخوض خلال الشهر الحالي مباراة كل 4 أيام، وفي الشهر المقبل نستهل مشاركتنا في دوري أبطال آسيا بجانب الاستحقاقات المحلية، لذلك من الصعب تأجيل المباراة.