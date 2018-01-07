اتحاد الكرة يناقش تفاصيل الإعداد «الآسيوي»

الكويت (الاتحاد)

طلب اتحاد الكرة، من الجهازين الفني والإداري إعداد تقرير مفصل، عن المشاركة في خليجي 23، يتعلق بكافة الجوانب الإيجابية أو السلبية، فضلاً عن مناقشة برامج الجهاز الفني للمرحلة المقبلة والإعداد لكأس آسيا، حيث جدد المجلس الثقة في الجهاز، في ضود ما كشفت عنه البطولة من قدرات الجهاز الفني وما يتمتع به من مهنية واحترافية.

وتفيد المتابعات أن الجهاز الفني سيضع خطته للمرحلة المقبلة، حيث ينوي زاكيروني استغلال الأجندة الدولية في مارس ورغبة الدول المتأهلة إلى كأس العالم، في خوض مباريات قوية أو مطالبة اتحاد الكرة بتنظيم دورة قوية، في حال عدم تأكيد المشاركة في دورة تايلاند.

ولم يحدد اتحاد الكرة، مسألة المشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تردد أن الكويت تسعى لاستضافتها مارس المقبل، والمتوقع أن تشهد مشاركة، كبيرة من الكويت، العراق، عمان، الأردن، سوريا، اليمن، البحرين، بالصف الأول، بينما يغيب المنتخب السعودي الذي يركز على الإعداد للمونديال.

من جانبه، وجه عبد الله الجنيبي رئيس بعثة منتخبنا في خليجي 23، نائب رئيس اتحاد الكرة، التهنئة للمنتخب العماني ولجماهيره بمناسبة الفوز باللقب، مشيدا بالأداء الذي قدمه الأحمر خلال مشوار البطولة بشكل عام.