اتحاد الكرة يناقش تفاصيل الإعداد «الآسيوي»

الكويت (الاتحاد)
طلب اتحاد الكرة، من الجهازين الفني والإداري إعداد تقرير مفصل، عن المشاركة في خليجي 23، يتعلق بكافة الجوانب الإيجابية أو السلبية، فضلاً عن مناقشة برامج الجهاز الفني للمرحلة المقبلة والإعداد لكأس آسيا، حيث جدد المجلس الثقة في الجهاز، في ضود ما كشفت عنه البطولة من قدرات الجهاز الفني وما يتمتع به من مهنية واحترافية.
وتفيد المتابعات أن الجهاز الفني سيضع خطته للمرحلة المقبلة، حيث ينوي زاكيروني استغلال الأجندة الدولية في مارس ورغبة الدول المتأهلة إلى كأس العالم، في خوض مباريات قوية أو مطالبة اتحاد الكرة بتنظيم دورة قوية، في حال عدم تأكيد المشاركة في دورة تايلاند.
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من جانبه، وجه عبد الله الجنيبي رئيس بعثة منتخبنا في خليجي 23، نائب رئيس اتحاد الكرة، التهنئة للمنتخب العماني ولجماهيره بمناسبة الفوز باللقب، مشيدا بالأداء الذي قدمه الأحمر خلال مشوار البطولة بشكل عام.
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