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إيهاب جلال يقود الزمالك في «القمة 115»

«سوبر العين» يؤجل ملف تجديد عقود لاعبي الأهلي
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تاريخ النشر: الأحد 07 يناير 2018

القاهرة (د ب أ)

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تأجيل جلسات المفاوضات مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري لموعد مناسب بعد مباراة السوبر المصري من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين في هذه المباراة الصعبة.

ويلتقي الأهلي غداً مع الزمالك في مباراة القمة بالدوري المصري ثم يلتقي المصري يوم الجمعة المقبل في لقاء السوبر المصري حيث تقام المباراة على استاد هزاع بن زايد في العين.

وتنتهي عقود سبعة من لاعبي الأهلي بنهاية الموسم الجاري وهم شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم حارسا مرمى الفريق وصبري رحيل وأحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان وعبد الله السعيد.

من ناحية أخرى أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور اتفاقه مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق إنبي لتولي قيادة الفريق خلفاً للمونتنجري نيبوشا.

واتفق جلال مع الزمالك على مرتبه الشهري مع وجود شرط جزائي بقيمة راتب ثلاثة شهور في حالة فسخ التعاقد من أحد الطرفين دون موافقة الآخر. ... المزيد
     
 

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