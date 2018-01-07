‬ملتقى ‬الإبداع يستعرض تجارب الفائزين الثلاثاء

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي برنامج جلسات ملتقى الإبداع التاسع الذي تنظمه الجائزة تحت عنوان «تجارب مبدعة» بعد غد في قاعة جودلفين بفندق أبراج الإمارات، ويتحدث فيه عدد من الفائزين بفئات الدورة التاسعة.

ويتضمن برنامج الملتقى التاسع خمس جلسات، وتبدأ الجلسة الأولى في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وتحمل عنوان «تجارب مبدعة» ويتحدث فيها كل من التونسي طارق الصويعي الفائز في فئة الحكم العربي، والأخوان الجزائريان فؤاد وعبداللطيف بقة الفائزان في فئة أصحاب الهمم، ويدير الجلسة د. جمال عباس من مجلس دبي الرياضي.

وتنطلق الجلسة الثانية في العاشرة إلا الربع صباحاً، وتحمل عنوان «تجارب رياضية»، ويتحدث فيها كل من السباحة المصرية فريدة هشام أحمد عثمان الفائزة في فئة رياضي حقق إنجازاً رفيع المستوى، والسعودي محمد بن مصطفى بن سلمان السويق الفائز في فئة رياضي ناشئ عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي، ويدير الجلسة ريم عبدالحميد الأميري الطالبة بمدرسة دبي الدولية فرع القوز.

وتتحدث في الجلسة الرئيسية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الفائزة في فئة شخصية رياضية أسهمت في إثراء الحركة الرياضية العربية، وذلك تقديراً لإسهاماتها في تأسيس الرياضة النسائية السعودية وتنظيمها من خلال إدخال رياضة المرأة في المدارس العامة، وتبدأ الجلسة في الساعة 10:40 صباحاً، وتحمل عنوان «تجربة إدارية»، ويدير الجلسة مشعل القحطاني الإعلامي في قناة دبي الرياضية.

وتبدأ الجلسة الرابعة في الساعة 11:15 صباحاً، وتحمل عنوان «تجربة ملهمة» ويتحدث فيها بطلا الأولمبياد التونسي محمد القمودي والمغربي هشام القروج الفائزان في فئة جائزة الإبداع الرياضي الأولمبي، وتدير الجلسة ليلى بنت فرحات الإعلامية بالتلفزيون الجزائري.

وتبدأ الجلسة الخامسة والأخيرة في الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتستمر لمدة ساعة وتحمل عنوان «تجارب مؤسسية مبدعة» ويتحدث فيها: ممثل اتحاد الجو جيتسو الفائز في فئة المؤسسة المحلية، وممثل الاتحاد الدولي للدراجات الفائز في فئة المؤسسة العالمية، ويدير الجلسة سامي عبد الإمام اختصاصي الإعلام بمجلس دبي الرياضي.ويعد ملتقى المبدعين من أهم الفعاليات السنوية التي تنظمها الجائزة كونه يتيح للعاملين في القطاع الرياضي فرصة الاطلاع على التجارب الإبداعية للفائزين بمختلف فئات الجائزة من قياديين وإداريين ومدربين وحكام ورياضيين، والتحاور معهم من أجل تعزيز نهج الإبداع في العمل الرياضي وتحفيز العاملين في القطاع الرياضي على العمل والإنجاز وفق هذا النهج.