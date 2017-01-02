«تسونامي» التكنولوجيا.. بين تطوير العمل المصرفي وتهديد أنشطة وعملاء البنوك

حسام عبدالنبي (دبي)

لعبت التكنولوجيا دوراً رئيساً في تطوير العمليات المصرفية وتحسين طرق أداء الخدمات المصرفية للعملاء، ما جعل البنوك المحلية تنفق ملايين الدولارات من أجل تطوير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو من خلال التطبيقات الذكية على الهواتف المتحركة، ولكن هذا التطور التكنولوجي كان له آثار سلبية هددت البنوك ذاتها فيما بعد، حسب خبراء ماليين وفي مجال التكنولوجيا ومكافحة البرمجيات الخبيثة.

وأكد الخبراء أن البنوك كما استفادت من التطور التكنولوجي فإنه أنتج تهديدات على نطاق العمل الرئيسي للبنوك بعد ظهور مفهوم التكنولوجيا المالية الذي مكن شركات التكنولوجيا الرقمية من توفير خدمات تغطي العديد من الأعمال التقليدية في مجال التجزئة وأعمال البنوك الأخرى، مثل بطاقات الائتمان، والقروض، والدفعات، والتحويلات المالية بين الدول، والعملات الرقمية مع تجنّب تركيبات التكاليف المعروفة والمعوقات التنظيمية للبنوك التقليدية.

وقالوا: إن البنوك استفادت بلا شك من نماذج الأعمال الجديدة التي يقدمها التحول الرقمي، ولكن يبقى الأمن هو الأساس الأول، لاسيما مع تطور البرمجيات والهجمات الخبيثة التي جعلت برمجيات طلب الفدية أكثر البرمجيات الضارة تحقيقاً للأرباح في التاريخ، لاسيما بعد أن أصبح في إمكانها السيطرة على المؤسسات، لتكون أشبه بالرهائن، مشيرين إلى أن المؤسسات المالية أصبحت بالتبعية في حاجة إلى قدرات أكبر لمراقبة الشبكات، وأصبح لازماً عليها تحسين أنشطتهم لقطع السبل على المهاجمين، خاصة تحسين البنى التحتية القديمة وإخراج تلك التي تفتقر إلى الإمكانات الأمنية المطوّرة عن الخدمة.

وذكر الخبراء، أن برامج انتزاع الفدية شهدت نمواً سنوياً، لافتين إلى أن برمجيات حصان طروادة المصرفية الخبيثة والتي تشكل بعضاً من أخطر التهديدات الإلكترونية، تقوم بعد أن تتمكن من إصابة المستخدمين، بمحاكاة صفحات الخدمات المصرفية الرسمية في محاولة للسطو على معلومات المستخدم الشخصية، مثل بيانات الحسابات المصرفية أو كلمات المرور أو بيانات بطاقة الدفع وعندما يفشل مجرمو الإنترنت في سرقة البيانات الشخصية للمستخدمين، يقومون بتشفيرها ومن ثم يطالبون الضحايا بدفع الفدية لتحريرها.