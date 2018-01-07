النصر يعود لصدارة دوري السلة

علي معالي (دبي)

عاد فريق النصر لقمة دوري رجال السلة من جديد، بعد الفوز المثير على شباب الأهلي ـ دبي في الجولة 13، التي جرت بينهما على صالة نادي النصر بدبي، وجاء فوز النصر بفارق 6 نقاط فقط وبنتيجة 66/‏‏‏ 60، في مباراة جاءت مثيرة في كثير من أحداثها ليرفع العميد رصيده إلى 17 نقطة.

انتهت أرباع المباراة بنتيجة 19/‏‏‏17، 13/‏‏‏13، 18/‏‏‏ 11، 16/‏‏‏ 19، وكان واضحاً مدى الندية بين الفريقين بدليل فارق النقاط القريب للغاية في كل أزمنة المباراة، حيث ساهمت الطرق الدفاعية كثيراً في قلة التسجيل، وأدار هذه المباراة طاقم دولي بقيادة محيي الدين خطاب، وراقبها الدولي محمد الشمري.

وفي مباراة ثانية فاز فريق الوصل على الشارقة بنتيجة عالية 102/‏‏‏ 86، في مباراة جاءت قوية من الجانبين من الناحيتين الدفاعية والهجومية، ولكن استطاع «فهود زعبيل» خطف المباراة من ملعب الإمارة الباسمة، وجاءت نتيجة الأرباع 33/‏‏‏ 18، 19/‏‏‏ 24، 29/‏‏‏ 21، 21/‏‏‏ 23، وقدم فريق الوصل مباراة جيدة على الجانبين الدفاعي والهجومي، وتفوق على الشارقة مع عودة علي عباس وسعيد جمال من الإصابة، التي لحقت بهما من قبل، حيث اكتملت صفوف الفهود إضافة لاستعادة الفريق جهود محمد أحمد، وهي الإضافة التي ظهرت على الفريق في الدور الثالث من المسابقة، وظهر المحترف الأميركي رشاد بمستوى جيد مسجلاً 22 نقطة، ومبارك خليفة 20 نقطة وراشد أيمن 22 نقطة.

وأدار هذه المباراة الدولي حسن حاجي والدولي هيثم قوجه وحمدي غميثو.

وبنهاية الجولة 13 تصدر الشارقة والنصر بـ 17 نقطة، وبني ياس الحاصل على راحة في هذه الجولة ثالثاً برصيد 15 نقطة، ثم الوصل بـ 13 نقطة، وشباب الأهلي خامساً بنفس الرصيد.

من جانب آخر تعقد اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ29 اجتماعها الأول برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي في السادسة من مساء اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالبطولة التي تنطلق خلال الفترة من 18 إلى 27 من الشهر الجاري، وخلال الاجتماع سيتم الإعلان النهائي عن أسماء الفرق الـ10 المشاركة، ومواعيد وصول البعثات، إضافة إلى التشكيل النهائي للجان العاملة بها.