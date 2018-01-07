النصر يعود لصدارة دوري السلة

علي معالي (دبي)
عاد فريق النصر لقمة دوري رجال السلة من جديد، بعد الفوز المثير على شباب الأهلي ـ دبي في الجولة 13، التي جرت بينهما على صالة نادي النصر بدبي، وجاء فوز النصر بفارق 6 نقاط فقط وبنتيجة 66/ 60، في مباراة جاءت مثيرة في كثير من أحداثها ليرفع العميد رصيده إلى 17 نقطة.
انتهت أرباع المباراة بنتيجة 19/17، 13/13، 18/ 11، 16/ 19، وكان واضحاً مدى الندية بين الفريقين بدليل فارق النقاط القريب للغاية في كل أزمنة المباراة، حيث ساهمت الطرق الدفاعية كثيراً في قلة التسجيل، وأدار هذه المباراة طاقم دولي بقيادة محيي الدين خطاب، وراقبها الدولي محمد الشمري.
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وأدار هذه المباراة الدولي حسن حاجي والدولي هيثم قوجه وحمدي غميثو.
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من جانب آخر تعقد اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ29 اجتماعها الأول برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي في السادسة من مساء اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالبطولة التي تنطلق خلال الفترة من 18 إلى 27 من الشهر الجاري، وخلال الاجتماع سيتم الإعلان النهائي عن أسماء الفرق الـ10 المشاركة، ومواعيد وصول البعثات، إضافة إلى التشكيل النهائي للجان العاملة بها.