تل مرعب يبـوح بـ «أرقامـه القياسيـة» فـي اليـوم الأخيـر

الظفرة (الاتحاد)

اختتمت مساء أول أمس فعاليات منافسات صعود تل مرعب للسيارات، والتي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان ليوا الرياضي «تل مرعب 2018»، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للمهرجان الذي امتد 9 أيام متواصلة.

وحققت المنافسة التي أقيمت في آخر يومين نجاحاً كبيراً، بعد أن حطم أبطال التل كل الأرقام السابقة، وسجلوا أرقاماً عالية في هذه النسخة في أهم الفئات، لينتقلوا بالبطولة لمرحلة أكبر عن سابقيها، وكان أهم الأرقام التي تحققت في فئة 8 سلندر مزود للمتسابق إبراهيم عكيه في زمن قدره 5.195 ثانية، بالإضافة إلى تفوق خالد رفاعي في فئة 6 سلندر عادي وفوزه بالمركز الأول بزمن بلغ 5.623 ثانية.

وشهدت منافسات اليومين الأخيرين فئتين جديدتين، هما فئة 6 سلندر غاز وفئة الهيلوكس، ما رفع أرقام الفئات المشاركة إلى 6 فئات، وزاد التحدي في التل المرعب، وتمكن المتسابق خالد رفاعي في فئة 8 سلندر جير عادي من إحراز المركز الأول بزمن وقدره 6.042، وحل ثانياً سالم محمد الدهماني بزمن بلغ 6.050 ثانية، وجاء ثالثاً بدر علي الحمد بزمن وقدره 7.389.

وفي فئة 6 سلندر عادي حقق المركز الأول خالد الرفاعي بزمن وقدره 5.623 ثانية، وحل ثانياً عبد الله سالم المزيني بزمن قدره 5.895 ثانية، وبزمن بلغ 6.117 ثانية جاء سعيد علي الشامسي في المركز الثالث، وفي فئة 6 سلندر مزود تمكن من إحراز المركز الأول خالد بن تركي بزمن وقدره 6.389 ثانية، وحل ثانياً محمد حسن العوبد بعدما قطع مسافة السباق في زمن بلغ 6.800 ثانية.