«تجليات إسلامية» في معرض الصور الفوتوغرافية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)
ضمن مهرجان الفنون الإسلامية في دورته العشرين، افتتح، في النادي الثقافي العربي، أمس الأول، معرض الصور الفوتوغرافية، بحضور عبد الرحمن الجروان المستشار في الديوان الأميري في الشارقة، وأديب شعبان العاني رئيس اتحاد المصورين العرب، وعدد من المصورين المشاركين، ومحبي وهواة التصوير.
شارك في المعرض 40 مصورا من جنسيات عربية مختلفة، قدموا أعمالا لخصت تجاربهم في الميادين، حيث رصدوا التجليات الروحانية في صور من الحرم المكي، وأخرى تجلت فيها الموهبة، فعكست تفاصيل من الحياة اليومية.
|
ولفت رئيس اتحاد المصورين العرب، إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن أفكار مصورين متخصصين في المجال، وأكد أنهم مزجوا الفنون الإسلامية مع الفن الفوتوغرافي، لتكوين صورة جديرة بأن تحمل الكثير من المضامين، الممزوجة بين القديم والحديث.
|