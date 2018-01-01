«تجليات إسلامية» في معرض الصور الفوتوغرافية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

ضمن مهرجان الفنون الإسلامية في دورته العشرين، افتتح، في النادي الثقافي العربي، أمس الأول، معرض الصور الفوتوغرافية، بحضور عبد الرحمن الجروان المستشار في الديوان الأميري في الشارقة، وأديب شعبان العاني رئيس اتحاد المصورين العرب، وعدد من المصورين المشاركين، ومحبي وهواة التصوير.

شارك في المعرض 40 مصورا من جنسيات عربية مختلفة، قدموا أعمالا لخصت تجاربهم في الميادين، حيث رصدوا التجليات الروحانية في صور من الحرم المكي، وأخرى تجلت فيها الموهبة، فعكست تفاصيل من الحياة اليومية.

وقال العاني :«إن اتحاد المصورين العرب تسلم 273 عملا متخصصا في طور تقديم الطلبات، واختير منها 40 عملا من قبل لجنة تحكيم فنية متخصصة في الفن الإسلامي»، وأشار إلى أن الأعمال المشاركة جديدة تختلف في مضامينها عن الدورات السابقة.

ولفت رئيس اتحاد المصورين العرب، إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن أفكار مصورين متخصصين في المجال، وأكد أنهم مزجوا الفنون الإسلامية مع الفن الفوتوغرافي، لتكوين صورة جديرة بأن تحمل الكثير من المضامين، الممزوجة بين القديم والحديث.

وفي هذا الصدد، أوضح العاني «إن اتحاد المصورين العرب يسعى دائما إلى تقديم أعمال جديدة غير مكررة، غير مستهلكة»، مشيرا «نحاول مساعدة المصور في تقديم أفكار ورؤى جديدة».