الصين تعدل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016

بكين (رويترز)

قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين إن بكين خفضت قليلاً الرقم النهائي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2016 بعد أن قلصت التقدير الأولي لنمو قطاع الخدمات، لكنها أبقت على معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي عند 6.7%.

وعدل المكتب الناتج المحلي الإجمالي النهائي لعام 2016 إلى 74.36 تريليون يوان (11.47 تريليون دولار) بانخفاض قدره 54.2 مليار يوان عن الرقم الأولي.

وقال مكتب الإحصاءات في بيان إن معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم في 2016 يبقى بلا تغيير عند 6.7%.

وتظهر البيانات النهائية للمكتب أن قطاع الخدمات نما بنسبة 7.7% في 2016 إلى 38.3 تريليون يوان. وكانت التقديرات الأولية للمكتب قد أشارت إلى أن القطاع، الذي يمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي للصين، حقق نمواً بلغ 7.8% إلى 38.4 تريليون يوان.