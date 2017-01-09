8.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

أنهت الأسهم المحلية جلسة تعاملات أمس، بمكاسب سوقية تجاوزت قيمتها الـ 8.4 مليار درهم لتصل القيمة السوقية للشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية نحو 801.9 مليار درهم، مقابل قيمة سوقية 795.1 مليار درهم بنهاية جلسات الأسبوع الماضي.

واستهلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ بدعم من صعود أسهم القطاع العقاري وزخم السيولة وسط حالة من التفاؤل السائدة بأوساط المتعاملين مع اقتراب موعد إعلان الشركات لنتائجها السنوية والتوزيعات المستحقة، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، وتعافي الأسواق العالمية. وتم التعامل على أكثر من 1.2 مليار سهم بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار درهم، عبر إتمام نحو 12833 صفقة.

وأغلقت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في المنطقة الخضراء بعدما سجل مؤشر سوق دبي المالي صعوداً بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 3692 نقطة رابحاً 64 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 1.2 مليار درهم، وكميات تداول 1.055 مليار سهم من خلال 10490 صفقة.

وحقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 4634 نقطة، رابحاً 32 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 237 مليون درهم، وكمية 157 مليون سهم، من خلال 2343 صفقة.

وربحت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي نحو 5.8 مليار درهم بنهاية الجلسة، لتصل القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق إلى نحو 350.1 مليار درهم، مقابل 344.9 مليار درهم بنهاية جلسات الأسبوع الماضي.

وربحت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.6 مليار درهم، لتصل القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق إلى 451.8 مليار درهم، مقابل قيمة سوقية بلغت 449.1 مليار درهم بنهاية جلسة الخميس الماضي. وقال وليد الخطيب المدير الشريك في شركة جلوبل لتداول الأسهم والسندات، إن ارتفاعات مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال الجلسة جاءت متزامنة مع الحالة الإيجابية التي تسود مجتمع المتعاملين والتي واكبتها حركة واضحة للسيولة كانت أهم ما يميزها توزيع تلك السيولة على عدد أكبر من الأسهم سواء الصغيرة أو القيادية.

وأضاف أن تغطية السيولة لمساحة أكبر من الأسهم يشير بوضوح مدي وجود فرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق المالية المحلية والتي واكبت حالة من التفاؤل السائدة بأوساط المتعاملين مع اقتراب موعد إعلان الشركات لنتائجها السنوية والتوزيعات المستحقة، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، وتعافي الأسواق العالمية. وجاء سهم «الاتحاد العقارية» فقي مقدمة الأسهم النشطة في سوق دبي المالي، مسجلاً 188 مليون سهم ليغلق مرتفعاً عند 1.18 درهم، تلاه سهم «أمانات القابضة» مسجلاً تداولات بنحو 116 مليون سهم، ليغلق عند مستوى الدرهم، تلاه سهم «ديار للتطوير العقاري» الذي تداول بـ 92 مليون سهم ليغلق عند 0.678 درهم. وجاء سهم «مصرف عجمان» في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق دبي، مسجلاً نسبة ارتفاع بنحو 14.93% ليغلق عند مستوى 1.54 درهم، تلاه سهم «السلام السودان» المرتفع بـ 6.87% ليغلق عند مستوى 1.40 درهم، فيما كان سهم «عمان للتأمين» في مقدمة الأسهم الخاسرة في سوق دبي مسجلاً تراجع بـ 5.71% ليغلق عند مستوى 1.32 درهم، تلاه سهم «داماك العقارية» الذي هبط بنحو 0.37% ليغلق عند 2.68 درهم. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، جاء سهم «منازل العقارية» في مقدمة الأسهم النشطة مسجلاً 33 مليون سهم، ليغلق عند 0.58 درهم، تلاه سهم «إشراق العقارية» الذي تداول بـ 27.2 مليون سهم ليغلق مرتفعاً عند سعر 1.05 درهم، تلاه سهم «أسماك» بتداولات بلغت 23 مليون سهم، ليغلق عند مستوى 2.47 درهم.

وارتفع سهم «إسمنت رأس الخيمة» بـ 5.62% ليغلق عند مستوى 0.80 درهم، فيما جاء سهم «بنك الفجيرة» الأكثر تراجعاً بنسبة 9.79% ليغلق عند سعر 3.50 درهم، تلاه سهم «بناء السفن» مسجلاً نسبة تراجع بلغت 7.72% ليغلق عند مستوى 2.63 درهم.