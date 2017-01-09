3 فائزين يومياً بكيلوجرام من الذهب خلال سحوبات «دبي للتسوق»

دبي (الاتحاد)

تقوم «مهرجان دبي للتسوّق» بسحب لـ3 فائزين يومياً خلال أيام المهرجان، إذ يغنم الرابح كيلوجراما من الذهب الخالص، وتأتي سحوبات الذهب والمجوهرات الكبرى، التي تقدمها مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، لتضيف إلى المهرجان بريقا خاصا مع تتويجها 100 فائزٍ بالذهب خلال الدورة الحالية الثانية والعشرين لعام 2017، بحسب بيان أمس.

وضمت قائمة الرابحين في سحوبات الذهب والمجوهرات الكبرى لهذا الموسم، مجموعة كبيرة من المتسوّقين بينهم مقيمين وزوّار من كافة الجنسيات، حيث أدخلت هذه السحوبات السعادة إلى قلوب الجميع بلا استثناء لتحقق شعار الحملة الترويجية الحالية «تسوّق. اربح. احتفل» وتجعل منه حقيقة واقعة بالفعل.

وعبّر فائزون بالسحوبات عن سعادتهم الكبيرة بالفوز، مشيرين إلى أنه شكل مفاجأة لهم ولا سيما للزائرين منهم. وقال أبرار شيخ، وهو زائر هندي يبلغ من العمر 35 عاما، إنه ربح نصف كيلوجرامٍ من الذهب بعد أن زار سوق الذهب في ديرة، واشترى جواهر لزوجته بقيمة 14 ألف درهم.

وحصل باراغ جوشي، وهو زائر هندي يبلغ من العمر 32 عاما، على نصف كيلو من الذهب، بعد أن اشترى بعض المجوهرات هدية لزوجته من سوق الذهب في ديرة، حيث حالفه الحظ بالفوز في اليوم التالي للشراء.