14 موظفاً بـ «اقتصادية دبي» يختتمون برنامج الشهادة المهنية للتميز الوظيفي

دبي (الاتحاد)
خرجت أكاديمية دبي لريادة الأعمال الذراع التعليمي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 14 من موظفي اقتصادية دبي «المرشحين لجائزة التمييز الوظيفي عن عام 2016» من برنامج الشهادة المهنية في التميز الوظيفي، البرنامج التدريبي المعتمد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية. ويأتي إطلاق برنامج الشهادة في التميز الوظيفي بهدف رفع مستوى الأداء لدى الموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وتدريب المرشحين على معايير جائزة دبي للأداء الحكومي في التميز الوظيفي ليتسنى لهم كتابة طلب الترشيح وتصميم العرض التقديمي بصورة جيدة وفقا لمعايير الجائزة.
وقام بتخريج الحضور كل من سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ وعبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبحضور عدد من مسؤولي وموظفي الدائرة ومؤسساتها.
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وأضاف الجناحي: «حظي الخريجون بـ 5 ورش عمل تضمنت 10 محاضرات تدريبية وعملية، استغرقت مدتها 50 ساعة، وذلك على يد نخبة من خبراء التميز والإبداع في ميادين العمل، حيث تنوعت الورش لتغطي جانب التميز في الكفاءة وسبل تحقيق النجاح، والتميز في التفكير الإبداعي والابتكار، وتعزيز المهارات في الاتصال الفعال الذي يعتبر من أدوات التميز في الأداء، وكيفية القيادة على نحو مبدع ومتميز، إلى جانب التميز على المستوى التعليمي والفردي».
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وقال الجناحي: «استقبلت الأكاديمية فور الإعلان عن برنامج البرنامج الشهادة المهنية في التميز الوظيفي، سلسلة من الاستفسارات وطلبات المشاركة في البرنامج، وسيراً على نهج التطوير المستمر للمؤسسة. ونظراً للنجاح الذي حققناه في تخريج الدفعة الأولى، سوف يتم إعادة تصميم البرنامج ليتوافق مع المعاير الخاصة بمنظومة الجيل الرابع، على أن يتم طرحه مرة أخرى في النصف الأول من عام 2017».
تعد البرامج التدريبية التي تطرحها الأكاديمية واحدة من الاستراتيجيات الرئيسية التي تسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تطويرها باستمرار من خلال فريق متكامل يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية، ومناخ الاستثمار على النطاق المحلي والإقليمي، ويعرض أفضل الأساليب المتبعة في تنمية الأعمال التجارية، ومن هنا، يتم تغطية معظم المجالات المهمة والحيوية التي تساهم بشكل فعال في دوران العجلة الاقتصادية في إمارة دبي والإمارات عموما مما يعطيها المزيد من النمو على كافة المستويات.